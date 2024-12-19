美國乳牛染H5N1禽流感竟出現人類重症 我疾管署回應了
美國乳牛感染禽流感H5N1疫情加劇，路易斯安那州一名長者感染成重症患者「情況危急」，加州更宣布進入緊急狀態。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，針對疫情區域已有發布國際旅遊疫情建議，但根據世界衛生組織（WHO）評估，H5N1人傳人的機率仍低，會持續監測。
路易斯安的重症患者，感染後出現嚴重呼吸道疾病，美國疾管中心表示，該患者曾經接觸病鳥及死鳥，並且本身有慢性病。
曾淑慧說，針對H5N1疫情旅遊疫情本來就有發布旅遊疫情警示，目前針對「新型A型流感」本月就新增美國亞利桑納州為「第一級：注意」，其餘也有奧勒岡州、密蘇里州、密西根州、德克薩斯州。「第二級：警示」則包含華盛頓州、加利福尼亞州、科羅拉多州。
曾淑慧說，各國都將H5N1列為重點監測疾病，但目前根據WHO評估，人傳人的機率仍低，會持續監測。
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