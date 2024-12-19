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北部校園百日咳群聚現蹤 12歲男童遭座位後方同學傳染

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
百日咳簡介。圖／疾管署提供
百日咳簡介。圖／疾管署提供

又見校園百日咳群聚，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，新增2例百日咳病例，為同班同學，兩人皆為12歲男童，目前校園接觸者共16人，會持續監測至1月7日。她提醒，百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，應提高警覺，有疑似症狀應及時就醫。

此起北部校園群聚，一開始指標個案在11月30日起陸續出現發燒、咳嗽有痰、食慾及活動力下降等情形，12月9日因症狀未改善再次就醫，經採檢通報後於12月12日確診。

由於確診後，執行疫情調查及接觸者匡列，並對接觸者進健康監測，其中家庭接觸者共3人均無症狀，已進行預防性投藥，另同校密切接觸者16人，1人有咳嗽症狀，為指標個案座位前面同學，並在12月17日確診。

依據疾管署監測資料顯示，國內今年累計30例百日咳確定病例，含6起為家庭或學校關聯群聚，其中29例為本土病例，1例為境外移入；病例數追平2019年以來同期最高紀錄。2019年至2023年同期百日咳病例數分別為30、5、0、2、0例，每年累計病例數介於0至32例，以3個月以下嬰兒占一半居多，其次為20歲以上病例。

全球多國出現百日咳疫情上升且趨勢嚴峻，其中中國自去年底疫情上升，往年不超過5千例，今年5月報告卻高達9.7萬例，目前疫情已稍緩至單月1萬餘例規模。韓國今年累計報告3萬餘例，遠高於往年不超過千例水平，目前疫情仍處高峰。日本疫情自年初起持續升高，但仍尚低於新冠疫情前規模。

疾管署提醒，近年百日咳疫情以3個月以下（含）嬰兒感染比例最高。由於尚未達可接種相關疫苗年齡的嬰幼兒，一旦感染百日咳，病情通常較為嚴重，甚至可能出現呼吸困難等重症。此外，疫苗保護力會隨時間逐漸減弱，當青少年及成人的疫苗效力衰退後，感染百日咳的風險可能增加，進而將病毒傳播給尚未接種疫苗的新生兒，對嬰幼兒健康構成嚴重威脅。

疾管署再次提醒，百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染，籲請民眾應提高警覺，有疑似症狀（陣發性咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等）應及時就醫，維護自身及家人健康。

疾管署強調，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗。另，建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），並建議在懷孕第28至36周接種，使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒，另由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種一劑Tdap疫苗。

百日咳預防方法。圖／疾管署提供
百日咳預防方法。圖／疾管署提供

疫情 疫苗 疾管署

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