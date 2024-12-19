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幼兒專責醫師媒合平台上線延宕 資安考量下周正式推出

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部原先預計12月2月推出「幼兒專責醫師媒合平台」，然而平台的資訊安全仍處在測試階段，預計在下周調整後，延後上線。本報資料照片
衛福部原先預計12月2月推出「幼兒專責醫師媒合平台」，然而平台的資訊安全仍處在測試階段，預計在下周調整後，延後上線。本報資料照片

衛福部在去年11月推出新生兒全面納入專責醫師制度，期待3歲以下的發展黃金期幼兒，都有分配到一位專責醫師，提供連續性、整合性初級照護。今年原先預計12月2日再推出「媒合平台」協助，家長找到可近性高的醫師，然而，媒合平台的資訊安全仍處在測試階段，目前已延後上線，預計下周調整後，才會正式上線。

衛福部上月中旬曾舉辦優化兒童醫療照顧成果發表會，當時宣布「幼兒專責醫師媒合平台」12月2日上線，讓家長從孕期就可以線上申請，就算要搬家或是其他因素還可以更換醫師。衛福部次長林靜儀也提醒家長，最重要的是要挑選便利、原本就有照顧小朋友的醫師合作，平台的推動就是要媒合家庭與周邊可近性高的小兒科醫師。

然而，目前已經12月中旬，媒合平台卻遲未上線。衛福部醫事司回應，平台的功能都已經完成，只是在資訊安全的部分仍有疑慮，因此重新改過，進度上稍有落後，目前仍在測試階段，預計下周才會正式上線。醫事司強調，媒合平台是開放民眾使用，功能上設計會更便利，跟原本的系統只是做個案管理有所不同，但資訊安全絕對會顧及。

朋友 衛福部 醫師

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