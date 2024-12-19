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4類醫療服務納健保！攝護腺癌手術、B肝停藥判斷更準確

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
12月起健保新增四大類醫療服務納入給付，包含癌症單基因檢測、B型肝炎病毒檢驗、攝護腺癌檢驗、主動脈瓣膜尾崎式手術。本報資料照片
12月起健保新增四大類醫療服務納入給付，包含癌症單基因檢測、B型肝炎病毒檢驗、攝護腺癌檢驗、主動脈瓣膜尾崎式手術。本報資料照片

12月起健保新增四大類醫療服務納入給付，包含癌症單基因檢測、B型肝炎病毒檢驗、攝護腺癌檢驗、主動脈瓣膜尾崎式手術。衛福部健保署醫務管理組專門委員陳依婕表示，合計約6.6萬人受惠，總共1.23億元。

12月起健保新增修訂30項醫療服務診療項目，約分四大類。陳依婕表示，B型肝炎停藥後，復發風險大，此次新增「B型肝炎病毒核心相關抗原（HBcrAg）合併表面抗原（HBsAg）定量檢驗」，該檢測可以評估肝細胞內的cccDNA活性，讓臨床醫師更精準判斷是否停藥，降低停藥後猛爆性肝炎及相關併發症風險，預估每年3.4萬人受惠。

另外，依據國健署最新公布的2022年十大癌症新發生數中，攝護腺癌排名第五。陳依婕說，本次新增的「二胺基酸攝護腺特異抗原前驅物（p2PSA）檢測」，同樣可以輔助醫師診斷，由於當區分良性攝護腺疾病與攝護腺特異抗原（PSA）濃度處於灰色地帶，該可以協助區分風險高低，減少不必要手術切片，預估每年1.9萬人受惠。

第三為針對18歲以下的主動脈瓣膜疾病患者，新增「尾崎式手術」（Ozaki procedure）給付。陳依婕指出，該手術為透過自己的利用自己的心包膜做新瓣葉重建手術，相較於傳統治療方式，手術時間短、再手術率低，可替病童提供創新且更安全的治療選擇，預估每年13人受惠，挹注500萬點。

另外，次世代基因定序（NGS）在5月新增12種癌症檢測後，本月再新增7類癌症的單基因檢測，輔助臨床醫師為病人制定個人化的治療方案，預估每年再嘉惠約1萬名癌症病人，挹注約1億點。

B型肝炎 手術 癌症

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