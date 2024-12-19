11月超額死亡增 台大公衛教授：高危族群建議戴口罩

後疫情時代，民眾不再擔心感染新冠病毒。不過，台大公衛學院流行病學及預防醫學研究所教授陳秀熙表示，台灣超額死亡雖已趨緩，但近一個月微幅上升，與秋冬進入呼吸道傳染病高峰期，加上新型變種病毒威脅未消退，民眾應提高警覺，做好防護措施，應對未來可能出現的變化。

台大公衛學院利用內政部資料統計，我國2024年7月超額死亡率為23%，8月下降至11%，且持續下降至10月為1%，但11月微幅增加1%，超額死亡率為2%。陳秀熙表示，超額死亡率應回到2019年疫情前的穩定狀態，但目前仍受到包含新型變種病毒、呼吸道傳染病等影響，長新冠也可能帶來延伸性超額死亡，不可忽視。

陳秀熙表示，長新冠近期成為全球醫學界重要議題，歐美各大醫學期刊均深入探討長新冠影響，長新冠疾病特徵是病患感染新冠病毒後，症狀持續超過3個月，甚至延續1至2年，進而產生身體免疫系統異常，包括淋巴細胞功能受損、抗體反應紊亂等，造成免疫系統失調，導致持續性發炎，並造成全身各處系統性疾病。

「長期發炎與細胞因子異常密切相關。」陳秀熙表示，細胞分泌的干擾素會導致發炎組織持續反應，進一步損害身體免疫平衡，免疫異常狀態持續存在，恐影響全身器官功能，並導致黏膜細胞與血液細胞異常增加，造成腸道功能失調。

陳秀熙表示，常見的長新冠腸胃道症狀，包括食慾下降、體重減輕、腹瀉、便秘、腹痛、噁心、胃灼熱、吞嚥困難等。此外，部分長新冠患者會出現帶狀皰疹（即皮蛇）症狀，為長新冠引發免疫系統失調導致。

陳秀熙表示，長新冠對民眾健康的影響目前仍無法完全排除，長新冠與全球超額死亡現象有關，建議有慢性病、癌症等潛在疾病風險族群，必須留意維護自身健康，尤其天氣入冬，呼吸道傳染病進入高發期，出入公共場所時，建議配戴口罩，減少病毒傳播機會，除預防新冠肺炎，也能有效預防流感等呼吸道傳染病。