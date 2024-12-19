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比清晨更冷！新北9.4度極端低溫 6縣市寒冷持續低溫特報

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。本報資料照片
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。本報資料照片

大陸冷氣團影響，低溫持續下探，中央氣象署發布低溫特報，氣象署說，大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，今天至明天上午新北市、宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，此外，桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

今天清晨最低溫出現在新北市石碇、宜蘭縣三星，都有10度左右低溫。根據氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫是上午10時20分在新北市國五S006K測站的9.4度，新北市國五S005K測站上午10時15分也只有9.5度，新北市富貴角、宜蘭縣三星10.4度。

中央氣象署技正林秉煜表示，今天受到大陸冷氣團影響，各地溫度偏低，中北部地區、宜花、澎金馬整天感受偏冷。南部地區、台東地區早晚偏涼，入夜後也會稍微偏冷，注意溫度變化。

林秉煜表示，今天是這波冷氣團最冷的時候，明天清晨溫度仍偏低，明天整體水氣偏少，中部以北、宜花局部地區都有10度左右低溫發生機會。明天白天之後溫度明顯回升，中南部地區整體高溫回升為20至24度左右；北台灣仍偏涼一點，高溫16至18度。

冷氣團

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