冷氣團接力襲台！北部寒冷、中南部日夜溫差大 高山下周仍可能飄雪

本周有2波大陸冷氣團影響，中央氣象署技正林秉煜表示，今天冷氣團預估影響到明天清晨，各地注意低溫情況；周五、周六回溫，周六「冬至」下半天另外1波冷氣團報到，影響到下周一，要到下周二才會明顯回暖。冷氣團影響期間，北台灣整天寒冷，中南部日夜溫差大。

林秉煜表示，今天水氣偏多，以及冷空氣影響，今天高山地區包括北部2000公尺以上高山、中部3000公尺以上高山，留意結冰、飄雪情形發生。

未來1周台灣附近偏向東北風的天氣型態，林秉煜表示，降雨主要在迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區，下雨機率比較高；有時候水氣偏多的時候，桃園、花蓮降雨機率也會增加一點。

今天水氣偏多，林秉煜表示，桃園以北、宜蘭地區、中北部山區都有局部降雨機會，其他地區也有零星降雨發生情形。明天整體水氣偏少，所以降雨機率和範圍縮小一點點。

林秉煜表示，今天受到大陸冷氣團影響，各地溫度偏低，中北部地區、宜花、澎金馬整天感受偏冷。南部地區、台東地區早晚偏涼，入夜後也會稍微偏冷，注意溫度變化。未來1周三天兩頭溫度就會有所變化，中南部日夜溫差大。

今天清晨低溫分布，林秉煜表示，最低溫出現在新北市石碇、宜蘭縣三星，都有10度左右低溫，離島的馬祖、金門都有10度以下低溫。最低溫是馬祖南竿7.6度，金門金城也只有9.8度。

林秉煜表示，今天是這波冷氣團最冷的時候，明天清晨溫度仍偏低，明天整體水氣偏少，中部以北、宜花局部地區都有10度左右低溫發生機會。明天白天之後溫度明顯回升，中南部地區整體高溫回升為20至24度左右；北台灣仍偏涼一點，高溫16至18度。

周五、周六溫度沒有太大變化，不過，林秉煜表示，周六「冬至」下半天之後，另外一波冷氣團南下，下半天溫度又開始下降，北部溫度會下降3至4度，高溫14度左右，低溫12、13度左右。冷空氣影響到下周一，之後冷空氣逐漸減弱，溫度才有回升情形。

林秉煜表示，明天清晨水氣偏少情況之下，除了桃園以北、宜花，包括苗栗以南，到台中、彰化、南投、雲林地區，也有接近10度或10度左右低溫出現，這主要是受到輻射冷卻效應影響。

今天台灣附近雲量偏多，林秉煜表示，除了東北季風影響，迎風面的北台灣、東部地區雲量本來就偏多，今天還受到中高層水氣從南邊上來的影響，中南部地區、澎金馬雲量也偏多。下雨的地方主要在迎風面地區，零星水氣從西南往東北走向分布在中南部地區，預估今天一整天降雨情況在中南部地區和山區都會發生。

林秉煜表示，預估北部2000公尺以上高山，以及中部3000公尺以上高山，會有路面積冰，或是結霜的情況，要注意交通上的安全。

降雨趨勢，林秉煜表示，今天受到冷空氣影響，以及水氣偏多，桃園以北、宜花、中部以北山區降雨情況多一點點，中南部零星降雨。明天水氣偏少，降雨範圍縮小一些。周六另外一波大陸冷氣團南下，大台北地區、桃園地區、花蓮地區降雨也會稍微增加。周日至下周三雖然迎風面降雨機率高，但下周一至周二南邊水氣上來，中南部地區、台東山區也會有零星降雨。