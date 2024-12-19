快訊

冷氣團來襲！《Netflix》小編「教1招」抵抗寒冬 網狂讚：從頭到尾無冷場

五億男案今開庭…夏男不畏15度低溫仍穿同件「戰袍」

12強賽／中華隊「臨時換投」又掀討論 日本名將提議：取消冠軍獎金

聽新聞
0:00 / 0:00

冷氣團接力襲台！北部寒冷、中南部日夜溫差大 高山下周仍可能飄雪

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天冷氣團預估影響到明天清晨，各地注意低溫情況；周五、周六回溫，周六「冬至」下半天另外1波冷氣團報到，影響到下周一，要到下周二才會明顯回暖。本報資料照片
今天冷氣團預估影響到明天清晨，各地注意低溫情況；周五、周六回溫，周六「冬至」下半天另外1波冷氣團報到，影響到下周一，要到下周二才會明顯回暖。本報資料照片

本周有2波大陸冷氣團影響，中央氣象署技正林秉煜表示，今天冷氣團預估影響到明天清晨，各地注意低溫情況；周五、周六回溫，周六「冬至」下半天另外1波冷氣團報到，影響到下周一，要到下周二才會明顯回暖。冷氣團影響期間，北台灣整天寒冷，中南部日夜溫差大。

林秉煜表示，今天水氣偏多，以及冷空氣影響，今天高山地區包括北部2000公尺以上高山、中部3000公尺以上高山，留意結冰、飄雪情形發生。

未來1周台灣附近偏向東北風的天氣型態，林秉煜表示，降雨主要在迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區，下雨機率比較高；有時候水氣偏多的時候，桃園、花蓮降雨機率也會增加一點。

今天水氣偏多，林秉煜表示，桃園以北、宜蘭地區、中北部山區都有局部降雨機會，其他地區也有零星降雨發生情形。明天整體水氣偏少，所以降雨機率和範圍縮小一點點。

林秉煜表示，今天受到大陸冷氣團影響，各地溫度偏低，中北部地區、宜花、澎金馬整天感受偏冷。南部地區、台東地區早晚偏涼，入夜後也會稍微偏冷，注意溫度變化。未來1周三天兩頭溫度就會有所變化，中南部日夜溫差大。

今天清晨低溫分布，林秉煜表示，最低溫出現在新北市石碇、宜蘭縣三星，都有10度左右低溫，離島的馬祖、金門都有10度以下低溫。最低溫是馬祖南竿7.6度，金門金城也只有9.8度。

林秉煜表示，今天是這波冷氣團最冷的時候，明天清晨溫度仍偏低，明天整體水氣偏少，中部以北、宜花局部地區都有10度左右低溫發生機會。明天白天之後溫度明顯回升，中南部地區整體高溫回升為20至24度左右；北台灣仍偏涼一點，高溫16至18度。

周五、周六溫度沒有太大變化，不過，林秉煜表示，周六「冬至」下半天之後，另外一波冷氣團南下，下半天溫度又開始下降，北部溫度會下降3至4度，高溫14度左右，低溫12、13度左右。冷空氣影響到下周一，之後冷空氣逐漸減弱，溫度才有回升情形。

林秉煜表示，明天清晨水氣偏少情況之下，除了桃園以北、宜花，包括苗栗以南，到台中、彰化、南投、雲林地區，也有接近10度或10度左右低溫出現，這主要是受到輻射冷卻效應影響。

今天台灣附近雲量偏多，林秉煜表示，除了東北季風影響，迎風面的北台灣、東部地區雲量本來就偏多，今天還受到中高層水氣從南邊上來的影響，中南部地區、澎金馬雲量也偏多。下雨的地方主要在迎風面地區，零星水氣從西南往東北走向分布在中南部地區，預估今天一整天降雨情況在中南部地區和山區都會發生。

林秉煜表示，預估北部2000公尺以上高山，以及中部3000公尺以上高山，會有路面積冰，或是結霜的情況，要注意交通上的安全。

降雨趨勢，林秉煜表示，今天受到冷空氣影響，以及水氣偏多，桃園以北、宜花、中部以北山區降雨情況多一點點，中南部零星降雨。明天水氣偏少，降雨範圍縮小一些。周六另外一波大陸冷氣團南下，大台北地區、桃園地區、花蓮地區降雨也會稍微增加。周日至下周三雖然迎風面降雨機率高，但下周一至周二南邊水氣上來，中南部地區、台東山區也會有零星降雨。

之後高山有無降雪機會？林秉煜表示，下周一、周二南邊上來的水氣多，如果水氣偏多的情況下，又配合中層溫度也是偏冷的情形的話，高山也是要留意積冰、結霜、飄雪的情形發生。不過後期的溫度變化仍比較分歧，要持續觀察。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
今天清晨低溫分布。圖／中央氣象署提供
今天清晨低溫分布。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 馬祖

延伸閱讀

今晚低溫11度！5高山有望降雪 周六第2波冷氣團接力「這天」最冷

未來1周先雨後乾、暖熱再降溫 「這2天」冷氣團發威最冷全台有感

天兔轉中颱 最快今深夜海警、明午後陸警 氣象署曝風雨熱區

史無前例！ 天兔颱風生成 66年來首次11月4颱共存

相關新聞

新北、宜蘭10.6度 未來1周冷颼颼 明晚再1波冷氣團襲台

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫是新北市國五S006K測站、宜蘭縣國五S04...

老台南人才知道！林俊憲秀「期間限定古早味」 勾網回憶：冬至雙雄

台南立法委員林俊憲在社群平台「Threads」上貼出一張照片並發文分享，他表示「認得這個特殊點心的人，恐怕都是老台南了！」從照片中可見，一個大碗中有三顆印著「天心軒」紅字的包餡白粿，看起來相當「古早味」。照片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「看了就流口水」。

癌症時鐘快轉！111年每4分2秒1人罹癌 第一名為肺癌

衛福部公布最新「111年癌症登記報告」，新發生癌症人數為13萬293人，相較於前一年增加了8531人。肺癌連續2年居首位...

玉山霧淞銀白世界！短暫雲開「映襯主峰」成最美風景

大陸冷氣團影響，玉山今天凌晨發生霧淞和雨淞現象，根據氣象署觀測資料，玉山今天上午7時0分出現零下4.1度低溫。目前仍只有...

北市發布低溫特報！陽明山鞍部氣象站上午6時47分「低溫4.9度」

中央氣象署上午6點48分針對台北市發布低溫特報黃色燈號，影響時間為今日上午至今日晚上。

冷氣團接力襲台！北部寒冷、中南部日夜溫差大 高山下周仍可能飄雪

本周有2波大陸冷氣團影響，中央氣象署技正林秉煜表示，今天冷氣團預估影響到明天清晨，各地注意低溫情況；周五、周六回溫，周六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。