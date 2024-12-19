太平山迎來入冬後第一場霧淞 蹦蹦車預計明年9月修復

全台大降溫，宜蘭太平山國家森林遊樂區昨夜降至0度以下，今晨迎來今年入冬後第一場霧淞，銀白滿山彷彿人間仙境，水氣不足沒有下雪。園區內有名的蹦蹦車軌道先前受颱風影響，僅部分開放，目前已發包復建工程，預計明年9月全線通車。

太平山國家森林遊樂區海拔高度約為2000公尺，位於東北迎風面水氣充足，是每年冬天北台灣最容易下雪的景點之一，今年1月就曾降下瑞雪；近日寒流來襲，太平山莊昨夜觀測到0度以下，今天凌晨則有零下3度，溫度達標，不過水氣不足，最終沒有下雪。

雪未至，霧淞先行，林業保育署宜蘭分署指出，今天凌晨開始，太平山莊與翠峰湖區海拔高度1840公尺到2000公尺的區域，已出現霧淞現象，水氣在樹枝凝結，整片森林在陽光照射下一片雪白。目前路面並未結冰，未啟動交通管制，但遊客上山仍要注意保暖。

宜蘭分署表示，今年7月受凱米颱風影響，太平山降雨超過1200毫米，區內蹦蹦車軌道1.5K路段下邊坡崩塌、路基流失，無法短時間修復，分署搶修後先開放局部復駛，原本2.6公里長的行車路線剩下1公里，茂興車站封閉，票價也下調至統一80元。