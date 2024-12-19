冷氣團接力 賈新興曝未來10天天氣4重點

入冬以來第3波大陸冷氣團正在影響台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，預估最低溫出現在今天清晨，南投以北空曠區低溫約7至9度，台北氣象站約12至13度左右。今天晚上至明天清晨，南投以北及台南以北3000公尺左右高山有霧淞發生的機率，高山作物留意霜害。

未來10天的天氣有4重點，賈新興表示，周六「冬至」午後有受大陸冷氣團影響的機率，下周一南來水氣增多，下周三至周四中午氣溫回升，下周四至周六另一波大陸冷氣團影響。

賈新興表示，明天至周六，北海岸、基隆、新北山區及宜花有零星短暫雨。周六，受大陸冷氣團影響，北海岸、基隆、新北山區及宜花有零星短暫雨。周日，受大陸冷氣團影響的機率，北海岸、基隆、新北山區及宜蘭有零星短暫雨。

下周一，受南來水氣增多影響，苗栗以南及宜花有局部雨，傍晚台中以北轉有局部短暫雨。下周二，北北基宜花有局部短暫雨，嘉義以南亦有零星短暫雨。下周三至下周四中午氣溫回升，其中，下周三，東北角及宜花東有零星短暫雨。

下周四午後至下周六，受大陸冷氣團影響，其中，下周四午後北北基宜花有局部短暫雨。下周五，北北基宜花東有零星短暫雨。下周六，台中以北及宜花東有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。