哪項最讓人抓狂？揮不去的「蚊子」多煩 揭飛蚊症8大生活困擾

惡「視」力來襲！

在現代社會中，隨著3C產品的普及和不健康的生活方式，眼睛健康正面臨前所未有的挑戰。長時間盯著螢幕，不僅讓眼睛疲憊不堪，還可能引發高度近視、飛蚊症，甚至黃斑部病變等視力問題。其中，飛蚊症是一種讓人難以忽視的現象，當你凝視明亮的背景時，視野中會出現飄動的黑影，可能像小點、細絲，甚至像蜘蛛網在眼前晃動。有些患者還會感覺到視線模糊或偶爾閃光，嚴重時，大片黑影如同蝗蟲過境般干擾視覺，令人抓狂。

飛蚊症的主要成因多與玻璃體退化或長期過度用眼有關。雖然多數情況下不會對健康構成威脅，但這些黑影的存在常讓人不由自主地注意到它們，成為日常生活中無法忽略的困擾。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，看看近三年因飛蚊症造成的生活困擾TOP 8。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

No.1 視覺容易受到影響

示意圖／ChatGPT

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體示意圖／ChatGPT

眼前不時出現漂浮的黑點、絲狀物、閃光、懸浮物，對飛蚊症患者來說，是無法忽視的視覺干擾，無論是看文件、開車還是滑手機，那些黑影總在眼前晃動，讓專注變得困難；根據健康DEAR+的衛教文章指出，飛蚊症的干擾隨年齡增長或眼睛疲勞而加劇，玻璃體退化、混濁後產生的碎屑，其影子投射到視網膜上，讓人感覺眼前總有「黑影」揮之不去，並隨眼球移動。

有患者感嘆，「一開始眼睛突然出現飛蚊時，真的很難接受，超級不習慣，注意力整個都被飛蚊拉著走」、「飛蚊症真的很困擾，尤其再也看不到一片光彩的藍天，都是很多小黑蚊飄來飄去」、「現在眼前找不到一塊乾淨的地方，都要從一堆圈圈線線的縫隙看出去」。

No.2 容易有情緒壓力

Freepik

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飛蚊症的影響不僅停留在視覺層面，更帶來難以忽視的情緒壓力，眼前的黑點和漂浮物像一場揮之不去，讓人心煩意亂，有患者直言，「最近退化大爆發 ，一團黑霧剛好卡在視野中心，無時無刻看到，都要崩潰了」、「 自從眼睛出現飛蚊，且每過一段時間會瘋狂暴增，就時常處於低迷和自我懷疑的狀態」；還有人擔心未來會失明，焦慮和恐懼不斷累積，「還是會感覺很可怕，超級擔心哪天突然就失明了」、「很怕一個鬆懈就會延誤就醫的時間，甚至為了這件事去心理諮商」。

針對飛蚊症的改善，近期的研究帶來了新希望，根據2020年發表於《Applied Sciences》的研究指出，補充鳳梨、木瓜和無花果的綜合水果酵素，有助於改善飛蚊症，高劑量組中有75.5%的患者症狀獲得緩解；2022年《Journal of Clinical Medicine》進一步指出，水果酵素的水解和蛋白水解功能，能分解玻璃體中的異常膠原纖維，隨著劑量的增加，飛蚊症的消失率最高可達70%；此外，因玻璃體出血引起的飛蚊症，相關症狀的消失率達56%，視力（LogMAR）更從0.63顯著改善至0.19。

No.3 合併症風險增加

Freepik

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飛蚊症除了視覺上的困擾，有時也反映出健康狀況的變化，特別是對患有高血壓、糖尿病或高度近視的人，更需要格外注意。根據高雄榮民總醫院的衛教文章指出，部分視網膜病變與糖尿病、高血壓等疾病相關，而這些疾病的控制直接影響視網膜健康與眼睛功能。

文章提到，玻璃體出血為飛蚊症成因之一，當視網膜或葡萄膜出血或代謝物滲入玻璃體時，會在視野中形成黑影或漂浮物，這種情況常見於糖尿病、高血壓及外傷患者；周邊視網膜裂孔常發生於高度近視或家族遺傳病史者，若未及時處理，不僅會加重飛蚊症，也可能進一步威脅視力健康，網友表示：「我是35歲高度近視患者，30歲開始出現飛蚊」、「我自己的話是高度近視，會更容易畏光、乾眼、飛蚊、眼屎變多等等， 真的很後悔小時候用眼不節制」。

No.4 使用電子產品時間受限

示意圖／Pexels

示意圖／Pexels

現代生活中，3C產品已經成為不可或缺的一部分，無論是工作、學習還是娛樂，螢幕幾乎無處不在。然而，高頻率的使用對眼睛造成的壓力卻不容忽視。長時間注視手機、電腦或平板螢幕，藍光與螢幕亮度容易讓眼睛疲勞；在光線不足的環境中，視覺負擔則會進一步加重。

對飛蚊症患者而言，一旦用眼過度，症狀可能就會加重，限制了螢幕使用時間，也改變了日常習慣，有患者無奈表示，「眼睛突然今年患有眼疾，先天視網膜失養(症)+飛蚊，沒辦法長時間看電腦，越看越糟」、「眼睛又一大堆飛蚊，沒辦法滑手機、看電視、玩電動、電影影集甚至是看書」；對於必須長時間使用3C產品的人，這種困擾難以忽視，如何在數位時代平衡螢幕使用與眼睛健康，成了飛蚊症患者每日面對的挑戰。

No.5 駕車、騎車易影響判斷

示意圖／pexels

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對飛蚊症患者而言，駕車或騎車是一大挑戰，眼前突然浮現的黑影和閃光，容易模糊視線，遮擋關鍵細節，當需要快速判斷車距或辨識紅綠燈時，這些干擾可能影響反應，增加發生意外的風險。

日前有網友分享在接受近視雷射手術後，不僅視力未如預期改善，還出現飛蚊症和乾眼等問題，術後一段時間，他的右眼突然出現大片閃光，隨後伴隨大量黑點與漂浮物，視線彷彿破裂；醫生檢查後解釋，飛蚊症與其高度近視有關，並建議學會與飛蚊共處，因現狀無法改變，讓原Po相當崩潰表示：「從0到漫天飛舞，我到現在還是不能接受，每天睡前都希望明天睡醒是陰天，因為畏光、炫光，我現在整個不敢開車」，該文單日網路聲量高達1,143筆，網友心疼回應，「幫集氣，希望你早日康復」、「感謝你分享經驗警世，祝你眼睛趕快好轉」、「這好難接受，希望你後續一切安好」。

No.6 眼睛長時間有不適感

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飛蚊症不僅帶來視野中的黑點與漂浮物，有時還伴隨眼部乾澀、刺痛、痠痛或有異物感，彷彿有沙子、灰塵或小東西的感覺，讓患者在工作或日常休息時難以放鬆。

有患者分享「閃光增加、飛蚊變多眼睛容易乾累」、「有時會有強烈異物感，眼睛睜不開，眼睛超痛」、「這半年覺得用眼過度，眼睛也容易不舒服又乾」；也有人是因為有眼睛異物感去檢查，才發現是飛蚊症的問題，「 大約在兩周前左右眼開始出現飛蚊症的現象，一開始以為是有異物進入眼睛，但是在網上查了資料後發現有可能是視網膜的問題」，建議當有不適時，還是盡早就醫檢查。

No.7 眼睛須定時、頻繁休息

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對於飛蚊症患者而言，定時休息是必須的。隨著用眼時間的延長，視野中的黑點和漂浮物會變得愈發明顯，迫使患者頻繁中斷工作或停止使用3C產品。不僅影響工作進度，也讓日常習慣被迫調整，帶來許多不便和困擾。健康DEAR+的衛教文章建議，為緩解不適，可採用「20.20.20」法則：每用眼20分鐘，將視線移向20英尺（約610公分）遠的地方，並休息20秒，能有效減輕用眼壓力，幫助保護視力免受過度使用的影響。

規律休息不僅為了舒緩不適，更是防止症狀惡化的必要措施，網友透露，「有時少用眼、多休息就會比較少出現飛蚊」、「30歲眼睛就得飛蚊症了，之後離職休息的時候，飛蚊症情況就改善很多」、「由於寫論文需要大量的用電腦，為了保護眼睛，我平均用五十分鐘就會休息半個小時」。

No.8 不能劇烈運動、玩刺激性遊樂設施

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飛蚊症不僅干擾視覺，還對日常活動帶來限制。劇烈運動或刺激性遊樂設施，對飛蚊症患者來說是一種風險，像是籃球、拳擊、自由落體、跳傘等極限挑戰，可能因震動或甩頭過猛，讓眼睛承受過大壓力，進一步惡化症狀，對於熱愛運動的人來說，這種限制無疑是一種遺憾。

中華民國視網膜病變協會文章指出，飛蚊症患者應避免乘坐雲霄飛車或進行倒立等可能增加視網膜離心力的活動；也需避免快速轉動眼球的動作，因為液化的玻璃體可能因此拉扯視網膜，加重視網膜剝離的風險，網友回憶，「我高中坐超多雲霄飛車，笑死！難怪飛蚊一堆」。

護眼必備指南

現代生活方式的轉變使眼睛健康問題越來越受到關注，飛蚊症也成為許多人日常生活中的一大困擾，雖然多數情況下飛蚊症無需過度擔心，但它對生活造成的干擾不容忽視。小花藥師花逸修提醒，除了每天補充眼睛保健食品，定期休息眼睛才是關鍵，搭配人工淚液、熱敷、眼部放鬆運動和均衡飲食，能有效預防眼部問題，幫助維持眼睛健康；此外，研究顯示，水果酵素對改善飛蚊症症狀也有所助益，為眼睛健康提供了更多支持。

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