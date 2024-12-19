冷氣團達標 今晚到明晨仍可能10度以下 周六又有冷空氣

大陸冷氣團逐漸南下的影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天清晨台灣本島的最低溫出現在新北石碇的10.1度，其次為宜蘭三星的10.4度，台北站的低溫也降到13.4度，達到大陸冷氣團的標準，為台北站自11月底以來的新低溫紀錄，也讓這波冷空氣成為今年入冬以來第3波達標的大陸冷氣團。

預估冷氣團今天的影響最大，吳聖宇說，大陸高壓分裂中心將逐漸南下到河南、安徽、江蘇一帶，距離台灣最接近，台灣附近氣壓梯度大，東北季風相當強，也帶來明顯的冷空氣，苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫只有13至15度，中部及花東地區高溫也只有16至19度，南部的高溫則是在19至21度左右。

今晚到明天清晨還有一次低溫發生的機會，吳聖宇表示，台南以北到宜蘭一帶空曠地區仍可能有10度或以下低溫出現的可能性，市區低溫在12至14度之間，高屏及花東空曠地區低溫在11至14度，市區低溫13至15度左右。今天一整天溫度都偏低，外出要做好保暖準備。

天氣方面，吳聖宇表示，今天中層的水氣較為增多，各地雲量偏多且厚，苗栗以北到東半部有局部短暫陣雨，台中以南到高屏一帶也不排除有零星飄雨的機會。各地超過3000公尺以上的高山，在溫度夠低以及水氣增多的情況下，有機會出現局部固態降水（冰霰或雪），道路路面以及草木結冰的可能性也很高，到山區活動要特別注意安全。

吳聖宇表示，明天大陸高壓分裂中心南下後逐漸消失，台灣附近氣壓梯度減小，東北季風強度減緩，帶來的冷空氣量也跟著減少，預報上的描述就是冷氣團強度減弱，溫度預報有回升的空間，苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫將回升到17至19度，中部及花東地區高溫21至23度，南部地區高溫22至25度，北台灣還是偏冷，其他地方會相對舒適一些。

明晚到周六清晨在中北部、東北部空曠地區仍要留意10至12度低溫發生的可能性。吳聖宇表示，明天水氣也會減少，只剩下迎風面的基隆北海岸、東北角、宜蘭一帶還有些局部短暫陣雨，北部、東半部雲量較多，中南部可望再度看到陽光露臉。

周六就是24節氣的冬至。吳聖宇表示，周六到下周一清晨又將有一波冷空氣南下，強度也預估會是大陸冷氣團等級，溫度較低的時間點預估會落在周六深夜過後到下周一的清晨之前，也就是周日一整天影響最大，影響的程度跟今天這波應該是差不多，也就是在中北部、東北部空曠地區再度有可能會出現10度或以下低溫的機會。

他說，周末這波冷空氣看起來相對比較乾燥，低層在迎風面仍有些水氣，因此迎風面地區持續會有局部小雨或飄雨的機會，中層以上比較乾燥，可能要等到周日晚間到下周一白天才有些中層的水氣雲層可能要通過，山區出現固態降水的條件看起來相對較差一些，但仍可以持續觀察。