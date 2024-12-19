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影／合歡山清晨4點下冰霰...遊客驚喜喊「下雪了」
大陸冷氣團發威，合歡山今天凌晨4點多達到下雪條件，但因水氣不足等因素，僅短暫下起霰夾雪，遊客冒著零下3度低溫夜衝合歡山，遇到短暫降雪相當興奮。台14甲線合歡山公路武嶺到松雪樓路段結冰濕滑，今天上午6時30分起管制，車輛限加掛雪鏈通行。
大陸冷氣團昨天持續南下，氣象署預報今天合歡山有降雪機會，昨晚便吸引遊客上山追雪。今天凌晨4點多，武嶺氣溫零下3度，開始下起霰夾雪，雖然時間相當短暫，夜衝合歡山遊客仍相當興奮，驚喜喊「下雪了」，趕緊拍下帽子、衣服上的雪霰。5點多雨霧中下起零星冰霰，讓遊客期待合歡山水氣充足，能夠再有下雪機會。
台14甲線武嶺到松雪樓間，俗稱「水晶宮路段」，因為零下低溫，路面結冰濕滑，考量車輛通行安全，埔里工務段和仁愛警分局宣布，今天上午6時30分起雪季交通管制，僅限加掛雪鏈車輛可通行。
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