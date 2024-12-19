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合歡山降冰霰路結霜 行駛武嶺至松雪樓須掛雪鍊

中央社／ 南投縣19日電

合歡山氣溫今天清晨7時達攝氏零下0.7度。有追雪族目擊短暫下冰霰，公路局也表示，受固態降水影響，台14甲線水晶宮路段路面結霜融解，武嶺至松雪樓路段限加掛雪鍊車輛通行。

交通部中央氣象署玉山氣象站駐守人員清晨也觀測到霧淞、雨淞，氣象署人員表示，觀測員今早觀測時發現，目前溫度持續下降，清晨7時溫度零下4.1度。

大陸冷氣團搭配水氣，合歡山海拔3275公尺武嶺地區、松雪樓清晨短暫固態降水（冰霰或雪），讓整晚等候追雪族非常開心，由於下冰霰時間不久，路面未見明顯積雪但有結霜，因此交通部公路局中區養護工程分局實施台14甲線武嶺至松雪樓路段限加掛雪鍊車輛通行。

中區養護工程分局表示，受大陸冷氣團南下及固態降水影響，台14甲線水晶宮路段因路面結霜融解，山區道路轉彎路段易發生打滑情形，考量用路人安全，今天上午6時30分起，省道台14甲線指標31至33公里處、武嶺至松雪樓路段，車輛須加掛雪鍊才能通行。

埔里工務段指出，雪季期間山區路況難以掌握，如非必要請勿前往，行前務必備妥個人裝備與車輛雪鍊，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案才能及時因應，相關道路資訊可隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）顯示的交通管制訊息。

冰霰 冷氣團 武嶺

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