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絕美！零下4.1度低溫 玉山變成銀白世界
大陸冷氣團影響，各地偏冷。中央氣象署玉山氣象站今晨變成銀白世界。根據氣象署觀測資料，玉山今天上午7時0分出現零下4.1度低溫。
氣象署說，今天深夜發生，觀測員今晨觀測時發現霧淞和雨淞現象，目前玉山氣象站溫度還持續下降。
太平山國家森林遊樂區也在今天凌晨陸續下霧淞，主要集中在太平山莊及翠峰湖區，海拔約在1840公尺到2000公尺；目前最低溫約達零下3度，水氣不足，無下雪，路面無結冰，尚未啟動交通管制。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨中層雲自西南方移入，2000公尺以上高山已有飄雪條件，水氣多、且氣溫在0度以下。
中央氣象署表示，若低溫與水氣互相配合，今天中部3000公尺以上及北部、東北部2000公尺左右或以上高山有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。
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