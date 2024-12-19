全台急凍8縣市10度以下低溫 吳德榮：高山今飄雪 冬至又有冷氣團

大陸冷氣團發威，中央氣象署發布低溫特報。橙色燈號（非常寒冷）：新北市、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨中層雲自西南方移入，2000公尺以上高山已有飄雪條件。因雲多，今晨少了輻射冷卻，本島縣市平地平地最低溫為宜蘭三星10.5度。各地區平地最低氣溫約在11至13度。

大陸冷氣團影響，北台灣整天陰冷，中南部亦偏冷；吳德榮表示，今晚至明晨、因輻射冷卻加成，部分平地最低氣溫仍將降至10度以下，年長者及有心血管疾病的患者，應特別注意保暖。中層雲由西南方移入，各地雲量多，北部、東半部地區有局部短暫雨的機率，中南部山區亦有局部短暫雨、高山有飄雪機率。今天北部10至17度、中部11至21度、南部12至23度、東部11至24度。

吳德榮表示，明天中層雲漸遠離，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣漸減弱、氣溫略回升，早晚偏冷；明晨仍有輻射低溫。

周六就是24節氣的冬至。吳德榮表示，周六下午起至下周一晨又一波大陸冷氣團南下，天氣再轉冷，因夜間輻射冷卻加成，部分平地清晨的最低氣溫將降至10度以下，應持續注意保暖；周六起西半部為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的天氣。

下周一白天起至下周四耶誕前後，冷空氣減弱，各地雲量偏多，氣溫逐日緩升。吳德榮表示，至於下周五之後這波冷空氣，由於模擬已久，歐、美模式皆存在很大的不確定性，時而調強、時而調弱。會是什麼樣的冷空氣，別忽視科學的極限而急下定論，應續觀察模式的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。