快訊

絕美！零下4.1度低溫 玉山變成「銀白世界」

教練熊抱學生 離職轉他校任教 議員批把關失靈

全台急凍8縣市10度以下低溫 吳德榮：高山今飄雪 冬至又有冷氣團

全台急凍8縣市10度以下低溫 吳德榮：高山今飄雪 冬至又有冷氣團

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
大陸冷氣團影響，北台灣整天陰冷，中南部亦偏冷。本報資料照片
大陸冷氣團影響，北台灣整天陰冷，中南部亦偏冷。本報資料照片

大陸冷氣團發威，中央氣象署發布低溫特報。橙色燈號（非常寒冷）：新北市、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨中層雲自西南方移入，2000公尺以上高山已有飄雪條件。因雲多，今晨少了輻射冷卻，本島縣市平地平地最低溫為宜蘭三星10.5度。各地區平地最低氣溫約在11至13度。

大陸冷氣團影響，北台灣整天陰冷，中南部亦偏冷；吳德榮表示，今晚至明晨、因輻射冷卻加成，部分平地最低氣溫仍將降至10度以下，年長者及有心血管疾病的患者，應特別注意保暖。中層雲由西南方移入，各地雲量多，北部、東半部地區有局部短暫雨的機率，中南部山區亦有局部短暫雨、高山有飄雪機率。今天北部10至17度、中部11至21度、南部12至23度、東部11至24度。

吳德榮表示，明天中層雲漸遠離，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣漸減弱、氣溫略回升，早晚偏冷；明晨仍有輻射低溫。

周六就是24節氣的冬至。吳德榮表示，周六下午起至下周一晨又一波大陸冷氣團南下，天氣再轉冷，因夜間輻射冷卻加成，部分平地清晨的最低氣溫將降至10度以下，應持續注意保暖；周六起西半部為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的天氣。

下周一白天起至下周四耶誕前後，冷空氣減弱，各地雲量偏多，氣溫逐日緩升。吳德榮表示，至於下周五之後這波冷空氣，由於模擬已久，歐、美模式皆存在很大的不確定性，時而調強、時而調弱。會是什麼樣的冷空氣，別忽視科學的極限而急下定論，應續觀察模式的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 吳德榮 氣溫

延伸閱讀

冷氣團抵達全台都冷 吳德榮：今晚明晨再降至10度以下

今明略回溫周三轉冷 吳德榮：周末另一波冷空氣挑戰入冬最低溫

迎入冬最強冷空氣 吳德榮：周末寒冷注意保暖 下周還有兩波

入冬最強冷空氣要來了 吳德榮：北台灣今濕涼 明午後降溫愈晚愈冷

相關新聞

絕美！零下4.1度低溫 玉山變成銀白世界

大陸冷氣團影響，各地偏冷。中央氣象署玉山氣象站今晨變成銀白世界。根據氣象署觀測資料，玉山今天上午7時0分出現零下4.1度低溫...

新北、宜蘭10.6度 未來1周冷颼颼 明晚再1波冷氣團襲台

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫是新北市國五S006K測站、宜蘭縣國五S04...

桃捷盈餘近5億 中捷仍呈赤字

桃園機場捷運轉虧為盈，桃園捷運公司去年盈餘1.24億元，今年逼近5億元。桃捷表示，整體虧損降低，銀行借貸預計最快2026...

合歡山元旦起雪季管制 若提前降雪機動調整

合歡山16日迎來今年入冬初雪，為維護山區雪季交通安全，南投警方明年元旦至3月2日實施雪季管制，若雪況提前，將機動調整時間...

今年首例 麻疹醫院群聚3人感染

麻疹傳染力極強，一人感染可傳20人。衛福部疾管署公布今年首例麻疹醫院群聚事件，指標個案為上周自越南探親返台的40多歲男性...

搭車急轉彎 年輕女頭暈竟是腦震盪

頭部沒有遭到撞擊也會引發腦震盪。一名20多歲女子罹患結締組織疾病，全身關節容易脫臼，在某次搭乘復康巴士時，司機開車時比較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。