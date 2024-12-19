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全台急凍8縣市10度以下低溫 吳德榮：高山今飄雪 冬至又有冷氣團

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8縣市低溫特報 高山今有降雪機率 冬至又有冷氣團南下

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。本報資料照片
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。本報資料照片

大陸冷氣團影響，中央氣象署表示，今天中部以北及東北部偏冷，其他地區早晚亦冷；由於中層水氣增多，桃園以北地區、東北部、東部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

氣溫方面，今天西半部及東北部低溫11至13度，花、東約14、15度；高溫北部及東北部15、16度，花、東及中部17至19度，南部地區約22度；澎湖全天15至17度，金門10至14度，馬祖8至11度。

中央氣象署發布低溫特報，今天新北市、宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號：非常寒冷）發生的機率。此外，黃色燈號（寒冷）縣市有基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫是新北市國五S006K測站、宜蘭縣國五S047K測站的10.6度，新北市富貴角、宜蘭縣國五S041測站、宜蘭縣三星測站也只有10.8度。

氣象署說，若低溫與水氣互相配合，今天中部3000公尺以上及北部、東北部2000公尺左右或以上高山有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。

明天大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，但整體回升幅度不大，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六就是24節氣的冬至。氣象署說，另一大陸冷氣團南下，各地氣溫再度下降，桃園以北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周日至下周一清晨大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大，下周二白天至下周三大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；周日至下周三基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周一至下周二南方水氣北移，南部山區及東南部地區亦有零星短暫雨。

下周四至下周六另一波冷空氣影響，各地氣溫再下降；迎風面的大台北、東北部及東部地區地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；後期冷空氣強度預報不確定性較大，注意氣象署最新天氣資訊。

冷氣團 氣溫

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