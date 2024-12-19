西班牙洪災肇因暖化？ 氣象署分析關鍵原因

10月底西班牙遭遇數十年來最嚴重的水災。也是暖化的結果嗎？中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，釀成這場暴雨的主因是伊比利半島特殊的高空孤立低氣壓，並非第一次為西班牙帶來豪雨，但這次的災情比過往嚴重許多，顯示歐洲正在面臨劇烈的氣候變化。

氣象署表示，這場天災重創了西班牙東部的瓦倫西亞（València）自治區，短短8小時的降雨量比當地平均全年降雨量還多，受災面積超過560平方公里，釀成200多人死亡，影響人數多達7萬7400人。

釀成這場暴雨的主因，氣象署表示，是伊比利半島特殊的高空孤立低氣壓（Depresión Aislada en Niveles Altos, DANA）。歐洲西部的西風帶發展過程中出現西風槽，當它不斷往南加深時，會漸漸形成水滴形（因此又稱為冷滴）；然後它與北方冷空氣的連結會被周圍的暖空氣切斷，成為一個閉鎖的低壓中心。它的移動變得緩慢，滯留在西班牙上空。

就像台灣民眾熟悉的滯留鋒，氣象署表示，當冷空氣與暖空氣相遇，暖空氣會快速上升形成巨大的積雨雲。在西班牙東部的山地地形和地中海暖濕氣流的影響下，DANA帶來可能摧毀城市的滂沱大雨。

氣象署表示，DANA不是第一次為西班牙帶來豪雨，但這次的災情比過往嚴重許多，顯示歐洲正在面臨劇烈的氣候變化。根據統計，今年8月15日，地中海水面溫度以28.9度創下歷史新高。隨著海溫上升，海水蒸發量增加，大氣也因暖化能容納更多水氣，這會進一步加劇降雨的強度，一旦有天氣系統觸發降水，就容易產生極端的雨量，正如這次西班牙的洪災。

盡管禍從天降，人們的防災應變能力也是關鍵。氣象署表示，由於地區老舊的排水設施與防災警示不足，使當地嚴重水患並造成大量死亡事件，甚至引發民怨示威對執政者的不滿。

氣象署表示，隨著極端天氣日益頻傳，全世界都更重視「防災預備」與「災後復原」的工作，打造韌性城市，在極端天氣的威脅下守護家園。