新北、宜蘭10.6度 未來1周冷颼颼 明晚再1波冷氣團襲台

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫是新北市國五S006K測站、宜蘭縣國五S047K測站的10.6度，新北市富貴角、宜蘭縣國五S041測站、宜蘭縣三星測站也只有10.8度。

中央氣象署發布低溫特報，今天新北市、宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號：非常寒冷）發生的機率。此外，黃色燈號（寒冷）縣市有基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

未來1周北方冷空氣相當活躍，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，除了昨天至今天影響的冷氣團以外，明天白天短暫空檔，明天晚上另一波冷氣團再來襲，預計會持續到下周二清晨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這兩波冷氣團性質相近，大台北、桃園、基隆、宜蘭地區，周六前因有淺薄水氣存在的關係，多少有飄雨或小雨機會，感受上較為濕寒冷。周日水氣逐漸減少，這段期間溫度介於12至16度間，內陸近山區低溫有機會11度。󠀠

至於中部、南部、竹苗、花東地區，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天雲量稍多偶有飄雨機會，明天過後天氣晴朗，白天陽光照射，涼爽舒適可達18至22度，竹苗因地形關係白天只有15至17度。夜晚至清晨因為輻射冷卻效應發威，平原空曠地區只有11至13度，日夜高低溫差很大，早出晚歸特別注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。