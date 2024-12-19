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毛小孩的陪伴╱照顧4隻貓仔 憂鬱不藥而癒

聯合報／ 文／陳金鳳（中市北屯）
窩在電腦前伴打字；用餐時擠同一張椅子湊熱鬧，如此暖心的貓子女，是當初收養時始料未及。圖／陳金鳳提供
窩在電腦前伴打字；用餐時擠同一張椅子湊熱鬧，如此暖心的貓子女，是當初收養時始料未及。圖／陳金鳳提供

那一年手術後，情緒低潮。一個多月後收養的流浪貓生了兩隻小貓，一隻夭折，另一隻母貓自己撫育；兩個半月後母貓又生了一窩六隻，兩隻夭折。母貓產後第三天嚴重敗血症搶救無效，留下四隻嗷嗷待哺的貓仔，讓我一個頭兩個大，又不忍棄之不顧。

從未養過貓的我，只好邊養邊請教獸醫師。貓仔嘴巴太小，初期以針筒一滴一滴的餵，稍大才改奶瓶餵食，一天餵四次；餵食後要替牠們搔便，最能吃的小白還要灌腸；眼線上的眼屎一天數次用眼藥水清潔；墊褥每天都要換洗，我忙得不可開交，術後的憂鬱症竟不藥而癒。

滿月前後，折損了兩隻三色貓仔，只剩貓姐和小黑小白兩兄弟存活。貓姐和小白弟遺傳母貓一身全白的毛，姊弟仨小時候只要看到我在餐桌邊閱讀，就搶著膩在我懷裡最佳位置，一黑二白先搶先贏。

長大後的貓姐很有個性，也很會撒嬌，深得老伴喜愛，貓姐唯一想親近我的時候，是午餐後的練琴，偎在我身邊聽著琴聲呼呼入睡。小白弟因為開眼第一個見到的人是我，且是我一手拉拔大的，因此很黏我，走到哪跟到哪。

小黑較凶悍不易親近，白毛姊弟貓較親和，以無比「窩心」的行動回報我們。窩在電腦前伴你打字；用餐時和你擠同一張椅子湊熱鬧；餐後跟在腳邊踱步，如此暖心的貓子女，可是當初收養時始料未及的。

小貓 憂鬱症 收養 獸醫師

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