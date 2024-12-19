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搭車急轉彎 年輕女頭暈竟是腦震盪

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台北榮總爲腦震盪患者進行復健治療，採用「沉浸式平衡訓練」，提供不同環境的平衡訓練。記者沈能元／攝影
台北榮總爲腦震盪患者進行復健治療，採用「沉浸式平衡訓練」，提供不同環境的平衡訓練。記者沈能元／攝影

頭部沒有遭到撞擊也會引發腦震盪。一名20多歲女子罹患結締組織疾病，全身關節容易脫臼，在某次搭乘復康巴士時，司機開車時比較「瀟灑」，一個急轉彎，患者頸部甩動後，突然感覺頭暈，就醫檢查竟是腦震盪。醫師表示，頸部急甩後若出現頭暈、頭痛等症狀，應懷疑是腦震盪，應盡速就醫。

台北榮總復健科主治醫師林威廷說，人的頭部連接著脊椎，就像「一根竹籤插著一顆貢丸」，如果竹籤（頸椎）前後甩動，貢丸（頭部）就會跟著甩動，容易造成腦幹下視丘中的自律系統組織受損，如搭公車時，司機一個緊急煞車，頭前後甩動，特別是「鞭甩」動作，恐引發腦震盪，一定要特別注意。

林威廷說，腦震盪症狀，包括頭痛、頭暈、噁心、視力模糊、對光或噪音敏感、注意力集中困難等，常隨著身體活動強度或腦部使用程度的提高而加重，可能持續數天至數周，大多數患者會在7至10天內自行恢復，但有些患者症狀可能會持續超過一個月。由於該名患者病情嚴重，於是頸椎接受增生治療，以穩定頸椎，緩解不適症狀。

林威廷指出，為腦震盪患者進行復健治療時，北榮採用全亞洲唯一用於患者復健的「沉浸式平衡訓練」，也針對老人、前庭功能障礙患者、內耳疾病造成的暈眩與下肢骨科疾病相關平衡不佳患者，中風、巴金森氏症等平衡不佳的患者，提供不同環境的平衡能力評估和平衡訓練。

腦震盪患者會產生自律神經系統失調並影響運動耐受度，林威廷說，將依患者狀況決定在跑步機或腳踏車上進行測試，透過漸進式的增加強度，了解自己身體的極限，透過運動達到復健的效果。

復健 患者 醫師

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