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藥物過敏常見6大前兆 有症狀快回診

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

藥物過敏輕則皮膚紅腫，嚴重則導致喪命，但民眾可能將輕微藥物過敏視為副作用。醫師指出，藥物副作用跟劑量有關，但藥物過敏可能只要一點點劑量就會發生，藥膏也會造成接觸性過敏反應，常見的藥物過敏是服藥後，身體開始出現「疹、破、痛、紅、腫、燒」六大症狀，應立即回診並告知用藥史，避免嚴重不良反應。

沈小姐有過敏體質，某次因病毒疣到皮膚科接受冷凍治療後，回家後搭配藥膏使用，沒想到皮膚出現紅腫、發癢等症狀，本以為是治療的副作用，一周後回診才發現是藥物過敏引起。台北長庚醫院皮膚科教授級主治醫師鐘文宏指出，藥物副作用跟劑量有關，但藥物過敏可能只要一點點劑量就會發生，藥膏也會造成接觸性過敏反應。

鐘文宏表示，藥物過敏會和體質有關，病患要有所警覺、及早就醫，如果以前沒吃過的新藥，在吃完一段時間後出現過敏症狀，就要就醫由醫師評估是否為過敏、需不需要停藥等，例如有患者服用降尿酸藥物後，出現皮膚變紅狀況，原以為是冬季乾癢，沒想到竟是肝腎功能受損。

食藥署副署長王德原表示，藥物過敏可能發生在第一次接觸到藥品的數天內或2至3個月後，且可能是輕微的皮疹或危及生命的過敏，任何人都可能發生藥品過敏，如果服藥後身體開始出現紅「疹」、口腔潰「破」、喉嚨感到疼「痛」、眼睛變「紅」腫、嘴唇「腫」脹、身體出現發「燒」等症狀，應立即回診並告知用藥史，避免嚴重不良反應。

除皮膚反應外，如果出現心悸、呼吸困難、不明原因的疲倦、惡心、黃疸或茶色尿，也可能是藥品過敏症狀，民眾如在用藥後發現這些症狀，尤其是口腔、喉嚨、眼睛等黏膜部位出現異常，可能是過敏反應的前兆。

皮膚科 過敏反應 醫師

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