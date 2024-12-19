寒流來襲 熱敷穴位改善手腳冰冷

冷氣團籠罩全台，加上輻射冷卻效應，全台多個縣市持續發布低溫特報。根據消防署統計，這3天已經有134人因OHCA（心肺功能停止）送醫。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，寒冬要加強保暖措施，尤其是三高患者、心血管高風險族群及65歲以上長者，氣溫驟降會提高心血管疾病及猝死的風險。

寒流來襲，身體禦寒非常重要，尤其是進出室內外時，溫差超過5度，可能因血管劇烈收縮而致命。林舜穀指出，保暖首重頭頸部及四肢末端，出門時要適時添加衣物，在家也要注意室內溫度調節，勿緊閉門窗、做好循環通風。另外，學會3個穴位按摩，可改善手腳冰冷、促進全身氣血通暢。

林舜穀推薦熱敷3個穴位，操作簡單方便，袪除體內寒氣的效果明顯。另可以利用吹風機吹後頸大椎穴、腳底湧泉穴，驅趕風邪以及激發腎氣。

大椎穴

在陰陽經交會之處，多按揉大椎穴，可疏通督脈經絡、調暢氣血。

位置：頸椎最下面，脖子與背部交界處，低頭時凸起的骨頭最明顯處。

方法：可用吹風機以低熱吹2至3分鐘，或將暖暖包隔布敷在大椎穴約10分鐘，有助於溫暖全身、提升免疫力。

勞宮穴

勞宮穴。本報資料照片

按摩勞宮穴能平衡交感神經及副交感神經，改善因季節變化所引起的自律神經失調，尤其是手腳冰冷。

位置：握拳時，中指指尖觸及的手掌中央位置。

方法：用暖暖包輕壓熱敷5至10分鐘，可促進手部循環，溫暖四肢。

湧泉穴

湧泉穴。本報資料照片

唯一位在腳底板的穴位，也是腎經的最後一個穴道，可預防天冷時下肢冰冷。

位置：足底前1/3處凹陷區，約在腳趾根部與腳掌中心的連線處。

方法：熱水泡腳後，用吹風機或暖暖包熱敷，有助於驅寒、促進全身循環。

PS.使用電暖器勿調太高溫，避免室內溫差大；暖暖包不直接接觸皮膚，防低溫燙傷。