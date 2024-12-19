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健康主題館╱不求快、不需跨大步 超慢跑注意3原則

聯合報／ 簡文仁╱物理治療師
簡文仁示範以「如意操」精神結合跑步與健走的跑走法。本報資料照片
簡文仁示範以「如意操」精神結合跑步與健走的跑走法。本報資料照片

最近「超慢跑」很夯，成了潮運動。網路上有非常多運動專家、達人或體驗者PO出海量的文章大加推崇，儼然成了全世界最好的運動之一。

有些運動強調伸展，讓你的關節靈活；有的是強調重訓，讓你肌肉有力；有的是訓練心肺功能，或協調性平衡感等，各有不同的訴求與效果。

訓練心肺、減脂減重

超慢跑強調的是心肺耐力的提升，可以消耗熱量減脂減重，而且是較溫和的有氧運動，可以降低運動傷害風險。超慢跑的確是個好運動，一般人都可以輕易入門，很方便就動起來。

超慢跑是以較慢的速度跑，用前腳掌著地跑，不求快、不求跨大步，甚至可以原地跑，但要求以每分鐘180次以上的頻率換腳，以速度來訓練心肺功能，促進血液循環，達到有氧運動的效果。

有非常強的科學驗證、許多人親身見證都證實，運動可以減少罹癌的風險，也可以降低癌友們復發的機率。運動可以紓壓、排毒，透過血液循環提升代謝效率，更能強化健康體能，改善生活品質，所以我們都要養成規律運動的好習慣。

跑走法減少運動傷害

我多年來體驗跑步和健走，自我體會出一套「跑走法」，跑一跑累了、喘了，換成用走的，調整一陣子後，較不喘、不累後，再回復用跑的，時間及距離不必特別限制，完全以當下的身心狀況來調整，這也是我推動多年「如意操」的精神，更可以自在運動，享受運動的好處，又減少運動傷害的風險。

只要喜歡、方便、安全，能夠持續做下去的運動都很好，超慢跑是值得推廣的全民運動，如果能參考我的「如意操」精神來做跑跑走走的「跑走法」更是值得一試，讓我們自由自在動起來吧！

簡文仁示範超慢跑正確姿勢。圖／簡文仁提供
簡文仁示範超慢跑正確姿勢。圖／簡文仁提供

如何掌握超慢跑

超慢跑雖然較少發生運動傷害，臨床上還是有不少人受傷，因此要注意3項運動原則。

1. 如果覺得跟不上節拍，就不必勉強，建議可把速度及強度放緩，以免喘不過氣，誘發心臟病。

2. 一定要穿鞋襪或舖上軟墊跑，避免衝擊腳底，跑出足底筋膜炎。

3. 跑時姿勢要挺拔、手腳放輕鬆，不要彎著腰背、繃著身體，否則會造成腰痠背痛，要以愉悅的身心跑，可達到減脂強身的效果。

減重 運動傷害 風險

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