桃捷盈餘近5億 中捷仍呈赤字

桃園機場捷運轉虧為盈，桃園捷運公司去年盈餘1.24億元，今年逼近5億元。桃捷表示，整體虧損降低，銀行借貸預計最快2026年還清。桃園市長張善政表示，桃捷仍面臨挑戰，例如購置新列車須龐大經費，將持續支持。

台中捷運綠線2021年4月通車，因運量有限、捷運路網尚未形成，營運仍呈現赤字。中捷公司表示，運量已有明顯成長，11月運量創通車以來最高紀錄，預估全年虧損可控制在5億元內。

機場捷運2017年3月通車，原先票價最低30元、最高160元，因票價昂貴、使用不便而乏人問津，隔年10月起陸續推單程票價與定期票優惠拉抬運量，無奈新冠疫情攪局，運量大減，由於入不敷出，不得不向銀行借貸維持營運，直到疫情趨緩、1200通勤月票推出，運量才逐漸提升，進而轉虧為盈。

桃捷公司預估今年總運量可達4172萬人次，總收入可達28.25億元，扣除人事與電費，盈餘約有4.84億元，對於未來經營方向，除了營運收入，也透過異業結盟、新闢商業空間與廣告等方式增加收入；不過，桃捷目前面臨車載號誌系統停產，新列車採購案卡關，運量難以更上一層。

張善政表示，桃捷過去投入大量資金在基礎建設，成本回收需要時間，而桃捷未來仍面臨諸多挑戰，市府將持續支持。立委牛煦庭、魯明哲也在中央爭取預算，強調機捷當初是中央主導規畫與發包，應全力支持相關經費。

交通部長陳世凱在立院備詢時曾表示，中央立場是支持提早更換系統，經費大概需要１百億元，２個月內會找桃園市府討論，找出合適方案。

台中目前僅有綠線，由於路線短、票價低，乘客平均搭乘距離不如機捷，收入難與機捷相比。中捷也坦言，捷運路網尚未成形，虧損勢不可免，目前除設法提升運量，也持續開源節流，以維持財務穩定為目標。