合歡山元旦起雪季管制 若提前降雪機動調整

合歡山16日迎來今年入冬初雪，為維護山區雪季交通安全，南投警方明年元旦至3月2日實施雪季管制，若雪況提前，將機動調整時間，呼籲遊客上山注意交管疏導訊息，備妥雪鏈以策安全。

大陸冷氣團接連報到，合歡山、玉山、嘉明湖等迎來今年入冬以來的第一場雪霰，但因水氣不足，降雪未能持續。雖然沒有積雪，但已讓大批追雪迷相當興奮，尤其期待能上合歡山一睹下雪美景。

為維護合歡山地區雪季期間交通安全與流暢，南投縣政府、花蓮縣政府與太魯閣國家公園管理處會銜公告，雪季管制為期61天，元旦、農曆春節、228連續假期及各周末為重點管制時段。

雪季管制期間，台14甲線大禹嶺至合歡山遊客中心與翠峰至合歡山遊客中心等路段平時維持交通疏導，若有下雪或積雪，就會實施管制，管制措施包括禁止通行、預警性封路或開放加掛雪鏈通行等。另外，疏導期間會視鳶峰、武嶺、昆陽、小風口等停車場使用情況，彈性管制車輛上山。

南投警方表示，遊客上山除留意相關訊息與備妥雪鏈，也要巡檢車況和身體健康，備妥保暖物品。