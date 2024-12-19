挑戰馬拉松 她靠運動型義肢圓心願

58歲楊桂鳳因病左腿截肢，卻不向命運低頭，想挑戰馬拉松，門諾醫院義肢矯具中心設計專屬運動型義肢幫她圓夢，經2周練習，順利跑完5公里。她鼓勵病友勇敢追夢，「身體可以病，但心不能被擊倒。」

楊桂鳳喜歡慢跑，5年前因病左腿截肢，曾經歷低潮，卻依然無法忘懷奔馳在馬路的感覺。她先穿戴義肢外出散步、買菜，避免筋骨生鏽；今年進一步向治療師吳健銘分享想參加馬拉松的心願，打造合適的運動型義肢，重溫路跑的嗜好，吳接下挑戰與團隊重新設計義肢，還陪楊桂鳳在東海岸練跑。

門諾醫院義肢矯具中心顧問陳鴻彬說，醫療團隊幫楊桂鳳圓夢，3個月內設計舒適度更佳的套筒及義肢；楊桂鳳賽前2周穿上全新運動型義肢，一穿就是一整天，無論買菜、做義工、打掃社區、四處串門子都未脫下，只希望盡快適應，也多次到醫院做復健、調整義肢。

楊桂鳳表示，當醫師說左腿須截肢才能保命，她曾想放棄治療，但朋友鼓勵她「不能認輸」，又看到許多截肢病友在手術後活躍在運動場上，義肢矯具中心也協助多名病友重返生活，決定配合醫囑，結合復健科及義肢矯具中心支持，一步步找回健康。