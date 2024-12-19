聽新聞
0:00 / 0:00
今年首例 麻疹醫院群聚3人感染
麻疹傳染力極強，一人感染可傳20人。衛福部疾管署公布今年首例麻疹醫院群聚事件，指標個案為上周自越南探親返台的40多歲男性，入境隔天就醫，陪病家屬、急診護理人員、環境清潔人員等3人確診；另有1名同班機旅客也被感染。
麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，疾管署發言人曾淑慧表示，此起醫院群聚事件需持續監測至明年1月5日，相關接觸者多達152人。全院於年底之前停辦大型活動，所有員工施打MMR疫苗，並接受自主健康監測，院內辦理院內麻疹感染管制教育訓練。
曾淑慧指出，此案指標個案為40多歲中部男性，上月至越南探親，12月1日從台中機場入境，因發燒、鼻炎、喉嚨痛等症狀，2日至醫院就醫，引發群聚感染。
新增3名本土個案分別為30多歲陪病男性家屬、30多歲急診女性護理人員、30多歲女性環境清潔人員。另有1名境外移入為跟指標個案同班機的40多歲男性旅客。曾淑慧說，這4名新增確診者發病日介在本月11至13日，初步研判為同起群聚事件，截至目前已有5人確診。
我國今年累計19例麻疹病例，10例為國內感染病例，包含四起群聚；另9例為境外移入病例，感染國家分別為越南兩例、馬來西亞兩例，泰國及柬埔寨各一例。曾淑慧表示，不論國內外，今年麻疹疫情嚴峻，今年國內感染及境外移入病例數均為5年來同期新高。
麻疹症狀為發燒、鼻炎、紅疹、結膜炎、咳嗽，曾淑慧提醒相關接觸者，出入公共場所應戴口罩，避免接觸抵抗力較弱的嬰兒及孕婦。如有症狀，不建議自行就醫，應先通知衛生局安排好動線，再前往醫療院所。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言