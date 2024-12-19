今年首例 麻疹醫院群聚3人感染

麻疹傳染力極強，一人感染可傳20人。衛福部疾管署公布今年首例麻疹醫院群聚事件，指標個案為上周自越南探親返台的40多歲男性，入境隔天就醫，陪病家屬、急診護理人員、環境清潔人員等3人確診；另有1名同班機旅客也被感染。

麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，疾管署發言人曾淑慧表示，此起醫院群聚事件需持續監測至明年1月5日，相關接觸者多達152人。全院於年底之前停辦大型活動，所有員工施打MMR疫苗，並接受自主健康監測，院內辦理院內麻疹感染管制教育訓練。

曾淑慧指出，此案指標個案為40多歲中部男性，上月至越南探親，12月1日從台中機場入境，因發燒、鼻炎、喉嚨痛等症狀，2日至醫院就醫，引發群聚感染。

新增3名本土個案分別為30多歲陪病男性家屬、30多歲急診女性護理人員、30多歲女性環境清潔人員。另有1名境外移入為跟指標個案同班機的40多歲男性旅客。曾淑慧說，這4名新增確診者發病日介在本月11至13日，初步研判為同起群聚事件，截至目前已有5人確診。

我國今年累計19例麻疹病例，10例為國內感染病例，包含四起群聚；另9例為境外移入病例，感染國家分別為越南兩例、馬來西亞兩例，泰國及柬埔寨各一例。曾淑慧表示，不論國內外，今年麻疹疫情嚴峻，今年國內感染及境外移入病例數均為5年來同期新高。

麻疹症狀為發燒、鼻炎、紅疹、結膜炎、咳嗽，曾淑慧提醒相關接觸者，出入公共場所應戴口罩，避免接觸抵抗力較弱的嬰兒及孕婦。如有症狀，不建議自行就醫，應先通知衛生局安排好動線，再前往醫療院所。