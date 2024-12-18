治療資源不平等 醫界：健保應重視人數較少癌友需求

台灣健保近年針對肺癌等常見癌症的資源投入雖有明顯成效，但食道癌、泌尿道上皮癌等非10大癌症患者的治療需求卻始終未獲充分滿足。醫界專家指出，健保資源分配不平衡導致這些患者面臨新藥可及性不足的困境，呼籲政府正視問題，縮短與國際治療標準的差距。

以肺癌為例，肺癌標靶藥物的治療已被喻為「典範」，但用藥限制仍過於嚴苛。台北癌症中心副院長邱昭華醫師指出，第三代EGFR標靶藥物「泰格莎」（Tagrisso）雖被列入健保，但多局限於晚期肺癌患者。近年來，免疫療法成為晚期肺癌患者另一種治療選擇，尤其是免疫合併治療，已被證實可進一步改善病況、延長平均存活期，為晚期肺癌治療帶來突破性進展。

然而健保給付條件較為嚴格，許多患者因經濟能力或體能狀況受限，無法接受這類治療。針對早期肺癌，邱醫師強調，術前輔助性免疫療法已證實有助於降低復發率，應儘速列入健保給付，進一步提升患者的治療效果。

相比之下，食道癌和泌尿道上皮癌患者的困境更為嚴峻。林口長庚醫院腫瘤科主治醫師蘇柏榮指出，台灣在泌尿道上皮癌的治療上落後國際七至八年。目前健保僅針對第三線治療給付標靶藥物，而歐美早已採用雙免疫療法或免疫合併標靶療法作為第一線治療，反應率高達六至七成，部分患者甚至腫瘤完全消失。

蘇柏榮表示，台灣泌尿道上皮癌患者卻因用藥受限，錯失黃金治療期。再者，受限於腎毒性，部分患者無法接受化療，健保卻未將免疫療法作為替代方案，導致存活期僅有8至9個月。

針對食道癌患者，免疫療法潛力也逐步顯現。癌症醫學會理事長陳仁熙指出，晚期食道癌患者若接受化療合併免疫治療，可有效提升存活率並延長存活期，為患者帶來治療新希望。然而，由於健保條件限制，部分患者無法負擔免疫療法，現有治療多局限於單一療法，無法達到最佳效果。

醫界一致認為，健保財務壓力雖是難以迴避的現實，但資源分配應更加注重公平性。過度依賴臨床試驗數據設立的嚴苛適應症條件，排除了許多適合用藥的患者，尤其是非10大癌症患者，建議設立專屬補助基金，幫助患者負擔自費用藥費用，縮短與國際治療標準的差距。另呼籲政府加速審核已在國際上證實有效的新療法，將資源聚焦於提升生存率及改善生活質量的治療方式。

「癌症患者期待的不僅是延長幾個月的生命，而是有機會爭取痊癒，甚至恢復正常生活。」邱昭華呼籲，政府應積極盤點癌症新藥的臨床效益，並透過透明的健保機制，優先將療效顯著且對患者有重大幫助的治療方式納入健保給付，讓更多癌症患者早日受惠於先進的醫療成果。