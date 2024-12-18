鋼琴名家席夫獨奏會不公布曲目 要給台灣樂迷驚喜

中央社／ 台北18日電

橫跨20及21世紀的鋼琴名家安德拉斯．席夫（András Schiff）以巴哈、貝多芬等曲目叱吒樂壇，這次訪台曲目不預先公布但台北票房一樣售罄，席夫希望觀眾都能從這樣安排感受音樂驚喜。

席夫表示，之所以不事先公布曲目，是他從疫情獲得的啟發，「當時我們音樂家不可預測地失去了表演機會，現在恢復了音樂會，音樂會卻變得越來越可預測；我認為選擇應是自發性的，取決於當時的心情，取決於場地甚至音響效果，甚至我的樂器。」

席夫說，他音樂會當天早上就會到音樂廳，「獲得一些靈感，思考晚上要演奏什麼，當然我口袋有很多樂曲，這不用擔心」；席夫也希望他的演出可以消除樂迷與音樂家間的界限，「音樂家和觀眾一樣都是人，不是外星生物，我希望觀眾能從我的演出，感受到驚喜及新的發現，我也相信觀眾會喜歡我的作法。」

根據鴻宇藝術今天發布新聞資料，席夫的演奏以精緻的品味和獨特的觸鍵著稱，他的音色純淨、透明，是20世紀至今難得的鋼琴名家，71歲依舊在國際樂壇上展現動人音樂風采。鋼琴家陳冠宇今天接受媒體聯訪時表示，近年來席夫也以客席指揮身分與柏林愛樂、費城管弦樂團等樂團合作，並開大師班進行講座，傳承年輕後輩。

陳冠宇回憶，席夫過去4度訪台演出，每次訪台總會帶給樂迷們不同感受，「席夫自律甚深，每天一定要練3小時以上鋼琴，非常令人敬佩。」陳冠宇說，席夫訪台期間會要求住在固定飯店及房間，連房號都要跟過去一樣；他也非常熱愛台灣美食，就連麻辣鍋臭豆腐都難不倒他。

陳冠宇也說，席夫音樂會特色之一就是安可曲特別多，「等於是另一個半場，這彷彿成為席夫的招牌，主辦單位都會預先準備罰金，因為一定會因為超時而罰錢。」陳冠宇說，看見樂迷總是帶著不捨卻又滿足心情離開，也覺得很值得。

安德拉斯．席夫2024鋼琴獨奏會將於12月27日在台北國家音樂廳，12月29日在高雄衛武營國家音樂廳舉行。

觀眾 鋼琴 音樂會

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