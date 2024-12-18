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高鐵明訂「總獎金制度化」每年發3筆獎金 明年1月適用

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵企業工會今表示，董事會通過「總獎金制度化」，明訂每年獎金分3筆發放，包含定額營運激勵獎金、年終獎金及績效獎金，預計明年1月適用。聯合報系資料照
高鐵企業工會今表示，董事會通過「總獎金制度化」，明訂每年獎金分3筆發放，包含定額營運激勵獎金、年終獎金及績效獎金，預計明年1月適用。聯合報系資料照

台灣高鐵今年初領到6個月獎金後，明年獎金也傳好消息。高鐵企業工會今表示，董事會通過「總獎金制度化」，明訂每年獎金分3筆發放，包含定額營運激勵獎金、年終獎金及績效獎金，預計明年1月適用，今年的定額獎金及年終獎金會在除夕前10日開放，「將來公司賺愈多，員工就領愈多」。

台灣高鐵企業工會今公告，歷經9個多月的協商，終於向高鐵公司爭取到總獎金制度化，「將來公司賺越多，員工就領越多。」相較過往激勵金不見得每年發放，總獎金制度化明定獎金發放將有3筆，至於發放與金額將視高鐵公司營收及獲利情況而定。

高鐵企業工會指出，高鐵每年總獎金分3筆發放，包含定額的營運激勵金、年終獎金以及績效獎金，113年度的定額獎金及年終獎金，預定依公告分別於1月初及除夕前10天發放。

台灣高鐵企業工會表示，達到總獎金制度目標，將不用每年去猜獎金，不再是高鐵公司想發多少就發多少，而是按照制度提撥，依制度發放，一切有據，提高員工就業安定感。

績效 除夕 高鐵

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