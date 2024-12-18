日光東照宮三猿燈座進駐南港 台鐵與東武鐵道推周遊券

為慶祝台日雙鐵友好締結9周年，台鐵南港車站展覽會場今起換新裝，以台鐵的「EMU3000型新城際列車」和東武鐵道的「SPACIA X 新型特急列車」為主視覺，除升級小火車遊戲台，也展出世界遺產「日光東照宮的三猿燈座」；另外，台日鐵道同時推出周遊券，鼓勵台日旅客低碳暢遊。

台鐵與東武鐵道自2015年12月18日簽訂雙鐵友好協議推出交換乘車券以來，連續幾年舉辦台日觀光友好的交流活動。2019年雙方合作於南港車站辦理「SL蒸汽火車大樹號燈座贈燈儀式」後，南港車站更成為促進台日觀光友好推廣的展覽會場。

為延續台日鐵道觀光友好交流，並慶祝台日雙鐵友好協議締結9周年，台鐵公司表示，12月18日再次更新南港車站展覽會場。此次展覽主視覺則為台鐵的「EMU3000型新城際列車」以及東武鐵道的「SPACIA X 新型特急列車」，還升級小火車遊戲台，同時展出了聞名全世界的世界遺產「日光東照宮的三猿燈座」，盼藉由該活動促進台日觀光友好的交流。

台鐵指出，此次展覽以「低碳暢遊」為主題，除介紹台日雙方的新型城際列車外，更推廣台日雙鐵的周遊券及一日券，包含台鐵的「內灣線一日週遊券」、「新左營─枋寮一日券」、體驗天燈施放的「平溪線／深澳雙支線一日週遊券」、「東北角一日券」，以及東武鐵道的鬼怒川溫泉區世界遺產景點「日光周遊券」、具江戶時代風情的「川越周遊券」，提供台日民眾旅遊時的交通新選擇。