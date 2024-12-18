今晚低溫11度！5高山有望降雪 周六第2波冷氣團接力「這天」最冷

明天持續受大陸冷氣團影響，且中層水氣水氣通過，降雨範圍擴大，中央氣象署預報員林定宜表示，明天北東低溫11至13度，配合水氣，今晚至明清晨，玉山、雪山、合歡山、太平山、拉拉山等高山都有機會降雪。周六再受到第2波冷氣團影響並持續到下周一，預估最低溫將出現在周日，北部、桃竹苗低溫12至16日。

林定宜說，大陸冷氣團持續影響到明天，且這波冷氣團最低溫落在明天清晨，今晚至明天西半部、東北部低溫11至13度，花東14、15度，北部、東北部整日偏冷，高溫也僅15、16度，中部約19度，南部22度。

周五（20日）冷氣團稍微減弱，各地氣溫略回升，但周六（21日）起再受到第2波冷氣團影響，並持續到下周一（23日），台北低溫13、14度，桃竹苗低溫12度，預估最低溫將出現在周日（22日），大台北地區整日低溫14、15度，桃竹苗約12至16度，氣溫直到下周二、下周三（24、25日）聖誕節才會回升。

降雨部分，林定宜指出，明天中層水氣通過，降雨範圍擴大，迎風面的基隆北海岸、大台北都會、宜花地區有短暫降雨，桃園及西半部山區有零星短暫雨，其他地區雲量增多；周五冷氣團減弱，基隆北海岸、大台北山區、宜花地區仍有零星短暫降雨。

林定宜表示，周六（21日）水氣多，桃園以北、東北部、東部及北部山區有局部短暫雨，周日至下周二（22至24日）降雨範圍縮小，只有基隆北海岸、東北部、東部及大台北山區有局部短暫降雨，大台北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

至於高山是否還有降雪的機會，林定宜說，受到冷氣團影響且中層水氣家，低溫配合水氣，今晚至明晨中部以北3000公尺以上高山，北部與東北部2000公尺高山有結冰、霧淞或零星降雪機率，包含玉山、雪山、合歡山、太平山、拉拉山等都有機會降雪。

另外，林定宜指出，下周四（26日）還有另一波冷空氣南下，預估強度可能達到大陸冷氣團或強烈冷氣團等級，但預報時間較久，不確定仍大；林定宜說，通常冬天最冷都發生在1月，未來還會有更強的冷空氣，氣象署會持續關注。