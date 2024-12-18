困境中掙扎…無福利身分家庭近4成常借錢過生活 支出面臨瓶頸

家扶基金會扶助全台2.5萬戶貧困家庭，有超過三分之一是不具福利身分。家扶今公布「無政府福利身分之扶助家庭生活狀況調查」指出，這些家庭在不但在居住遭遇諸多困境，更有高達43.2%的弱勢家戶常需借錢因應生活，而育有國小以上學童家戶也有35%常借錢負擔孩子學雜費，生活與學習有關支出都面臨瓶頸。此外，不論是遭取消或不曾通過社會救助資格審查的弱勢家庭，原因皆以被計算父母、配偶動產與不動產最多約佔二至三成，另計算或同戶籍內同住家人動產與不動產，也影響無法通過。

根據家扶調查，弱勢家庭曾有福利資格的家庭申請原因多為收入不穩定(46.8%)、工作收入低(46.3%)、與負擔經濟者離婚或分居(34%)、撫養人口多(33.2%)、負擔經濟者生病(21.4%)。然而，有一群從未有福利身分的弱勢家庭有相同處境，也因被計算父母親、配偶收入與資產(37.2%)，或戶籍內同住家人收入與資產(22%)超過標準，而不符申請資格。

隔代教養的阿陞家即為一例，八年來由已高齡76歲的外婆獨自拉拔，然因健康因素、技能跟不上數位趨勢，外婆已無法再繼續原本的清潔勞務工作，一家四口現在依靠微薄的榮眷半俸維生。阿陞的哥哥正服兵役中，高中起半工半讀貼補家用，為了年邁外婆與正值國中小的弟妹，考慮是否簽下志願役。

此外，家扶扶助的無福利身分家庭有36.1%曾具有福利身分，實務工作上常看見因生病無法工作卻被計算虛擬薪資、突遭意外獲保險理賠、或繼承無法變賣之土地房產等情形而失去福利資格，原本困難還未解決，又陷入更深的困境。

雖然擁有不動產常是無法取得福利身分的主因之一，但家扶調查卻發現，無福利身分家庭超過七成家戶是需租屋或借住的「無殼蝸牛」，他們之中高達75.5%擔憂繳不出房租，亦有55.1%會因租金壓力選擇屋況不佳的地方，或因漲價被迫搬家亦有22.5%。即便住在自有宅，亦有近三成常擔憂繳不出房貸(29.41%)、常無力修繕破損設施有43.26%、無力更換老舊家電有52.6%，不難想像難以安居的常態生活困境。

家扶基金會執行長周大堯說，家扶扶助9434戶不具福利身分家庭，他們的生活不穩定、孩子的學習更視現實狀況，突遭變故陷入危機常無應變籌碼。請支持家扶一起接住弱勢兒少與家庭，幫助孩子能安心學習、健康成長！」即日起，民眾指定捐款單筆達1500元，將可獲得由家扶孩子手繪好幸福保溫杯乙個。