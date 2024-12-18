台鐵東武鐵道締結友好9年推週遊券 舉辦雙鐵攝影寫真徵件抽獎

台鐵與日本東武鐵道締結今天滿9年，雙方互推週遊券，台鐵還在台日觀光交流的臉書粉絲頁，舉辦雙鐵攝影寫真分享徵件抽獎，將送出台日雙鐵的週遊券及一日券。

台鐵今天發布新聞稿，台鐵推出沉浸客家文化的「內灣線一日週遊券」、欣賞南國風光的「新左營-枋寮一日券」、體驗天燈施放的「平溪線/深澳雙支線一日週遊券」及飽覽山海美景的「東北角一日券」。

台鐵說，東武鐵道推出能暢遊日光及包含鬼怒川溫泉區世界遺產景點的「日光周遊券」，及前往保有江戶時代風情、充滿情調的川越，享受散步樂趣的「川越周遊券」，提供台灣民眾前往日本旅遊時的交通新選擇。

台鐵為促進台日雙鐵觀光友好交流，成立「台日觀光交流臉書」，並於粉絲頁舉辦寫真貼文投稿-旅遊台日雙鐵沿線觀光景點的照片抽獎活動，將提供台日雙鐵的週遊券及一日券贈給投稿民眾。

台鐵與東武鐵道於104年12月18日簽訂雙鐵友好協議，推出交換乘車券，連續幾年舉辦促進台日觀光友好交流活動，108年雙方合作於南港車站辦理「SL蒸汽火車大樹號燈座贈燈儀式」，歷年的展出都受民眾及親子旅客好評，今天再次更新南港車站展覽會場。

台鐵說，這次展覽主視覺為台鐵的「EMU3000型新城際列車」及東武鐵道的「SPACIA X 新型特急列車」，還升級了親子旅客喜愛的小火車遊戲台，同時展出聞名全世界的世界遺產-日光東照宮的三猿燈座，展場也更推廣台日雙鐵的週遊券及一日券，期盼民眾能放慢速度，享受旅行中的悠閒感。