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台高院法官郭豫珍油畫 明年2月登巴黎大皇宮「藝術之都」沙龍展

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
台灣高等法院法官郭豫珍的油畫畫作「見翔」通過法國藝術家協會等組成的評審團評選，2025年2月將再登巴黎大皇宮「藝術之都」沙龍展。圖／郭豫珍提供
台灣高等法院法官郭豫珍的油畫畫作「見翔」通過法國藝術家協會等組成的評審團評選，2025年2月將再登巴黎大皇宮「藝術之都」沙龍展。圖／郭豫珍提供

台灣高等法院法官郭豫珍繼2022年以油畫作品「有朝一日」獲選在巴黎大皇宮「藝術之都」沙龍展展覽後，日前又一幅以台灣燈會為創作元素的油畫「見翔」通過法國藝術家協會等組成的評審團評選，2025年2月將再登沙龍展，與來自數十國的藝術創作共同展出。

郭豫珍表示，「見翔」是以台北市武昌街城隍廟跨街燈海隧道的傳統街區視角，運用明暗串接律動與光影變化，妝點如夢似幻的浪漫氣氛，呈現熱情活力的繁榮氣象。

「藝術之都」沙龍展原定明年2月11日開幕，因當天法國總統馬克宏將於大皇宮舉辦AI國際高峰會，展期因而延至2月18日至22日，為大皇宮整修完工啟用後的第一場國際藝術盛事。

郭豫珍除是法官，也取得警大犯防所法學博士、師大美術研究所藝術學碩士。

台灣燈會 法國 馬克宏

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