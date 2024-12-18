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「註定失敗的計畫」彈性育嬰假試辦成效差 立委提案刪勞部預算

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部五月推動的彈性育嬰假試辦計畫成效不彰，多名立委今提案刪減勞動部預算。記者葉冠妤/攝影
勞動部五月推動的彈性育嬰假試辦計畫成效不彰，多名立委今提案刪減勞動部預算。記者葉冠妤/攝影

勞動部今年5月9日推動「彈性育嬰留職停薪」試辦計畫，開放以「日」作為育嬰假的最小單位，吸引89家事業單位參與，但截至10月中旬僅不到3成事業單位申請，多名立委批評試辦計畫配套、彈性皆不足，是一個註定失敗的計畫，今提案刪減及凍結勞動部公務預算。勞動部長洪申翰坦言自己對試辦成效也不滿意，會徹底檢討。

立院衛環委員會今審查審查勞動部主管公務預算及財團法人職業災害預防及重建中心114年度預算書案。對於彈性育嬰假試辦成效不佳，立委劉建國、楊曜、林淑芬、陳培瑜等皆提案減列及凍結預算。

劉建國提案指出，試辦計畫未提供雇主誘因，或強制要求雇主執行，導致立意良善的政策流於形式，建議減列及凍結各100萬元預算，待勞動部改善問題後以書面報告，始得動支。

林淑芬直言，當初勞動部不願意聽取民間團體意見，一意孤行，讓彈性育嬰假成為一個註定失敗的試辦計畫，再藉此告訴社會大眾彈性育嬰假不可行。

洪申翰則說，他自己對成效也非常不滿意，勞動部會徹底檢討，計畫的設計構想必須重新想過，讓彈性度更高、更靈活，但確實還需要更細緻的資料來做檢討，日後看是要推出新的試辦計畫，或直接上路。

但林淑芬追問，國家友善生育政策，不是光給家長錢，也要讓家長有時間陪伴子女，若再提一個新的試辦計畫，再研議個一年、試辦個一年，要等到何時？少子女化問題嚴峻，已經不能再拖。她認為，勞動部擔心增加中小企業主行政管理成本，身為政府部門就應該提出解決辦法，比如開發AI軟體等，讓所有中小企業方便使用。

勞動部條平司司長黃維琛回應，10月中旬之後還有再增加1、2家單位有員工申請彈性育嬰假，計畫試辦到年底，預計明年初邀請試辦單位開會討論、檢討。最後委員會決議提案全部先保留。

勞動部 林淑芬 育嬰假

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