城市永續論壇聚焦循環經濟 台南、雲林和新竹有亮點

中央通訊社今天舉行「城市永續高峰論壇」，台南市長黃偉哲、雲林縣長張麗善、新竹市代理市長邱臣遠都應邀演講，3城市在推動循環經濟上都有亮點。

黃偉哲、張麗善、邱臣遠今天出席中央通訊社主辦的「城市永續高峰論壇」，並分別發表演講。

黃偉哲提到的循環經濟，是台南市推動二手家具回收再生，每年回收3000件，減少了30公噸廢棄物。修繕拍賣後，還可增加市庫收入新台幣300萬元。

張麗善在談到「雲林良品」時說，循環農業已推出海毛紗（牡蠣殼磨成粉加上保特瓶抽絲）製成西裝、服飾等，將漁業廢棄物循環加值再利用；另將廚餘回收製成肥料，免費供農民使用；利用畜牧業產生的廢棄物發展沼氣發電，每天發電達1.2萬度，並處理近1200噸廢水。

邱臣遠說，為了讓資源有效再利用，新竹市努力朝向零廢棄及循環經濟的目標，例如推動焚化爐熱能轉電能、家具以修代購、高效廚餘處理廠將廚餘堆肥變黃金、廢玻璃再生成藝品、廢玻璃砂再生粒料導入公共工程。

黃偉哲表示，台南面對2050淨零轉型有3大優先策略，包括能源轉型、低碳綠色運輸、循環經濟綠色生活。市府近年積極輔導企業減碳，累積汰換456座高污染燃煤、燃油鍋爐，數量全國第一，預計114年達成「全面脫煤」。

綠色運輸方面，台南市近年輔導客運業者汰換老舊車輛，改為電動、低地板公車。同時也設置智慧停車樁，一方面減少紙本的停車單，讓駕駛員再也不怕停車單日曬、雨淋、被風吹走。未來會逐步結合充電設備，讓電動車主邊停車邊充電，減輕「里程焦慮」。

張麗善說，雲林縣是全國最大蔬果及畜產中心，已連續5年是農業產值最高縣市，是確保全台糧食安全的重要角色，已推動數位轉型、科技創新，不再是文化沙漠，已是觀光大縣，並在海內外獲獎無數，去年就拿獎155座，將翻轉成農工商科技城。

張麗善談到雲林縣的農業翻轉，她以已建置的「雲林數位農業行動平台」為例，可讓農民掌握氣象變化，知道要不要播種、出海作業，確保安全避免損失，還可知道農產品價格水平，避免作為花生、蒜頭等主產區的雲林農民栽種超量，網內互打價格崩盤；還成立農業智慧大學，累計超過1700人參與學習，已有45名青農打出優質品牌。

張麗善指出，科技、數位化環控也導入雲林縣的養豬產業、魚塭養殖、蔬果加工等，誕生多名農民自創品牌行銷海內外；有392家廠商的942件產品成為「雲林良品」。

邱臣遠說，新竹市在112年9月，首創全國「ESG媒合平台」，提供32個合作議題、橫跨12項永續發展目標，協助企業符合ESG目標，扣合企業ESG永續發展願景，雙向合作創造雙贏至今已媒合12項議題，並與33間企業合作。

邱臣遠舉例，企業義消認養新竹市消防教育訓練基地訓練設施；與台積電合作於南寮漁港、青青草原等地植樹；與世界先進合作改造荒廢高灘地為熱門景點，讓綠地景觀休憩環境再升級，並認養金山櫻花公園復育螢火蟲等。

新竹市為科技城，邱臣遠談到智慧治理，例如在降低空污部分，運用科技儀器及導入AI，能即時掌握污染情形，有效降低新竹市PM2.5年平均濃度，空氣品質不良（AQI> 100）站日數比例逐年下降；並自111年起，陸續在科學園區、轉運站、虎林學區，公告空氣品質維護區，114年將再增加-馬偕兒童醫院，透過車牌辨識及AI判煙等科技儀器，管制轉運站進出高污染車輛，減少空污對民眾健康的影響。

在推廣綠色運具上，邱臣遠說，為推動大輕軌捷運，盼透過先導公車投入營運，10輛全電動先導公車已營運，先透過電動公車培養運量。