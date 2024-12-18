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與原訂路徑大量西偏…台灣5顆衛星未能入軌 太空中心：實驗必經過程

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
國家太空中心自製的3U立方衛星山雀（PARUS-T1A）。圖／太空中心提供
國家太空中心自製的3U立方衛星山雀（PARUS-T1A）。圖／太空中心提供

國家太空中心自製的3U立方衛星山雀（PARUS-T1A）今搭乘日本火箭公司SPACE ONE的KAIROS火箭第二次飛試，從日本和歌山發射，而火箭在升空後與原訂飛行路徑產生大量西偏，經判斷決定啟動飛行終止裝置，火箭下墜區域大致為紀伊半島以南數百公里海面，發射任務宣告失敗。

太空中心表示，此次飛行搭載包括來自台灣在內的5顆小型人造衛星，雖然未能成功入軌驗證，但火箭是複雜而龐大的系統，本來就不容易，這是科學實驗必經的過程，期待SPACE ONE能詳細檢視本次經驗，改進後再次挑戰發射。

太空中心指出，SPACE ONE為日本民間火箭公司，專門提供軌道發射服務，其研發的小型火箭KAIROS 能搭載總重250公斤的酬載進入低地球軌道。本次發射主要是為了驗證太空中心的立方衛星本體設計製造能力。而同樣的本體與任務酬載，下個月預計透過SpaceX火箭再次升空驗證。

太空中心提到，有關SPACE ONE火箭未能成功一事，將持續瞭解對方進一步的調查及說明，預計在山雀T1A本體取得飛行履歷後，以此設計作為標準化的衛星本體，後續可運用於產學研界，作為創新想法的快速驗證平台，藉此激發更多的創新思維，並促進台灣在國際太空領域的競爭力。

太空 火箭 衛星

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