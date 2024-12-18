裘海正新書發表 外界關心劉文正現況 裘：我真的不知道他在哪

飛鷹唱片三姝的裘海正已很少出現於螢光幕，今天於嘉義市辦全台唯一場新書「音天也快樂」簽書會，裡面以10首歌曲帶入10段人生經歷故事，書內也有三姝從未對外公開的初談戀愛小故事。嘉義市長黃敏惠到場推薦，這本書閱讀輕鬆，每則音樂故事都有亮點，且深具哲理；裘海正說，外界一直非常關心老闆劉文正現況，但是「我真的不知道他在哪？」，不過，劉大哥卻會透過以前公司資深員工，經常給予鼓勵關懷。

裘海正首部新書「音天也快樂」在今天下午於嘉義市墊腳石圖書廣場舉辦簽書會，吸引歌迷到場力挺，嘉義市長黃敏惠到場推薦，裘海正於新書會上清唱一小段成名曲「愛我的人和我愛的人」感謝支持。

黃敏惠表示，自年輕時，總是遙望著裘海正耀眼明星，後來得知她嫁到嘉義，彼此之間因為嘉義這塊土地產生連結。她是非常努力且不斷挑戰自己的女性，從璀璨的舞台到生活中的平淡轉變，始終對社會付出關懷，用溫暖的行動影響著他人。

黃敏惠分享，在書中坦誠分享生命故事，用平易而直白的方式，講述她如何透過音樂與信仰找到生命的力量。這本書傳遞了一個深刻的信息—哪怕在陰天，我們也能找到快樂，用音樂與信念為生命注入能量。

裘海正表示，「音天也快樂」是從女性的視角出發，述寫展現勇敢面對生活的力量。過去身為音樂人，如今她希望通過文字和自身的生命歷程，去激勵更多人。即使處於低谷，也不要放棄前行的勇氣。因此，希望這本書能成為一個拋磚引玉的起點，讓更多人進入閱讀的世界，找到屬於自己生命的光彩。

裘海正說，與飛鷹唱片三姝伊能靜、方文琳3人從小長大，有許多內心私密的一些事情，書中有揭開3人初談戀愛時的小故事。

她說，有許多人對老闆劉文正非常關心，但是再次向大家強調，「我真的不知道他在哪？」，可是劉大哥卻是非常關心每一個人，會透過以前公司資深員工，經常會給予鼓勵關懷。