「一碗江湖」美食紀錄片發表 首位台籍米其林3星主廚行銷嘉義美食

紀錄片「一碗江湖」深入探索台灣多元飲食文化歷史，邀請首位台灣籍米其林3星主廚何順凱，化身1日主廚，走進嘉義知名老店「林聰明沙鍋魚頭」，了解這道以「菜尾湯」為原型出發名菜，躍上世界舞台，成為嘉市美食代表的歷程。

上午在林聰明沙鍋魚頭店，舉辦「一碗江湖」3星主廚何順凱嘉義味覺記憶紀錄片放映座談會，影片製作人張辰漁、3星主廚何順凱、林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧分享影片拍攝故事。

何順凱坦言，「做菜是剖開自己，展現味道；主持是打開別人的世界，取得他們的信任。」拍攝期間，他看見職人對料理執著與家族情感的延續，特別感動。「這碗砂鍋魚頭裝載的不只是味道，還有代代相傳的文化精神。」

張辰漁說，「一碗江湖」精選8道小吃主題，走訪北中南，記錄台灣飲食樣式，期待海外觀眾從飲食文化了解台灣生活面貌。他來自嘉義，記錄「林聰明沙鍋魚頭」製作過程，讓世界看見這道來自傳統宴席的「菜尾湯」，蛻變成嘉義代表美食過程，並分享與何順凱合作契機。

何順凱化身1日主廚，參與沙鍋魚頭製作過程，與林佳慧對談，了解沙鍋魚頭由庶民美食，到現在使用契作龍虎斑等食材，搖身高貴不貴「五星級」料理過程。何順凱說，自己來嘉市一定會點雞肉飯配涼菜和沙鍋魚頭，用料實在、湯底醇厚，從一碗湯看見職人敬業精神。「一碗江湖」紀錄片出現林聰明沙鍋魚頭、豆豆小籠湯包等嘉義在地知名美食，節目明年1月27日在TaiwanPlus、澳洲SBS電視台上線播出。

市長黃敏惠到場致意，期待藉影集帶領觀眾看見嘉市飲食文化，探索美食背後歷史、店主家庭背景和經營理念等人文故事，從1碗庶民美食中看見江湖，也看見「嘉義人、嘉義市與嘉義精神」。