腦震盪不一定是撞擊引起 醫曝頭部「鞭甩」動作更危險

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總復健科主治醫師林威廷（右）說，爲腦震盪患者進行復健治療時，北榮採用全亞洲唯一用於患者復健的「沉浸式平衡訓練」，提供不同環境的平衡能力評估和平衡訓練。示意圖。記者沈能元／攝影
台北榮總復健科主治醫師林威廷（右）說，爲腦震盪患者進行復健治療時，北榮採用全亞洲唯一用於患者復健的「沉浸式平衡訓練」，提供不同環境的平衡能力評估和平衡訓練。示意圖。記者沈能元／攝影

頭部沒有遭到撞擊，竟也可能引發腦震盪。一名20多歲女子罹患結締組織疾病，造成全身關節十分鬆弛，容易脫臼，某次搭乘復康巴士時，只因為司機開車時比較「瀟灑」，一個急轉彎，患者頸部甩動後，突然感覺頭暈，經檢查竟是腦震盪。醫師表示，若頸部經急甩後，出現頭暈、頭痛、噁心、視力模糊等症狀，應懷疑是腦震盪盡速就醫。

台北榮總復健科主治醫師林威廷說，人的頭部連接著脊椎，就像是「一根竹籤上插著一顆貢丸」，如果竹籤（頸椎）不斷前後甩動，貢丸（頭部）就會跟著甩動，而位在腦幹的下視丘，其中有許多自律系統組織，就會因此受損，如搭公車時，司機一個緊急剎車，頭部前後甩動，特別是「鞭甩」的動作，恐引發腦震盪，一定要特別注意。

收治個案的林威廷說，腦震盪症狀包括頭痛、頭暈、噁心、視力模糊、對光或噪音敏感、注意力集中困難等，症狀常隨著身體活動強度或腦部使用程度的提高而加重，可能持續數天至數周，大多數患者會在7至10天內自行恢復，但有些患者症狀可能會持續超過一個月。由於該名患者病情嚴重，最後於頸椎進行增生治療，以穩定頸椎，才緩解不適症狀。

林威廷指出，經研究顯示，腦震盪一年的發生率可能高達1.8%，每人一生中約有25%機會發生至少一次。一般族群來說，車禍或跌倒是造成腦震盪的主因，對軍人而言，爆炸衝擊波為常見致傷因素。在運動領域，尤其是足球、橄欖球、籃球與拳擊等碰撞性運動，腦震盪更是常見的運動傷害，提醒民眾與運動選手出現腦震盪症狀時，應盡速就醫診斷。

林威廷說，為腦震盪患者進行復健治療時，北榮採用全亞洲唯一用於患者復健的「沉浸式平衡訓練」，針對老人、前庭功能障礙患者、內耳疾病造成的暈眩與下肢骨科疾病相關平衡不佳患者、中風、帕金森氏症等平衡不佳的患者，提供不同環境的平衡能力評估和平衡訓練。台北榮總積極參與場邊賽事與隨隊支援，如近期剛結束的世界棒球12強賽。

林威廷臨床曾收治一名25歲職籃選手，在一次練習中被隊友肘擊下巴後，開始出現頭痛、頭暈和視線模糊無法對焦等症狀，症狀持續了一個月都未改善，轉至北榮就醫。經過完整的腦震盪症狀評估、心肺測試與前庭平衡功能測試後，開始接受整合性復健。接受七次最新引進的「BERTEC沉浸式平衡訓練」與心肺功能訓練後症狀大幅改善，成功再回到球場上。

另一名24歲足球選手，經歷腦震盪後，完全停止練球與訓練一周，但仍持續出現頭痛以及無法注視快速移動物體的症狀，且症狀會隨著運動強度的提高而加劇，仍希望能參加五天後的國際友誼賽。該選手經現場評估症狀後，復健團隊輔以「水牛城腦震盪測試」（Buffalo Concussion Test）取得目標心率，並以此為訓練標的。最後，經由漸進式回場訓練後，成功於五天後出場參賽。

林威廷說，各大醫療機構對肌肉骨骼傷害有一定的處理能力，但對腦震盪的理解與處置仍停留在休息和簡單症狀治療階段，但腦震盪患者需經完整症狀評估，找出可能受影響的結構，像是前庭動眼系統、頸椎與自主神經系統等，再進行針對性的復健訓練，台北榮總以復健部與骨科部為首，結合其他部科專業，成立運動員整合復健中心，協助運動員逐步、安全地回到賽場，而積極復健與漸進式回場訓練已成重要治療趨勢。

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