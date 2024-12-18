最冷時間點曝光！全台持續受冷氣團影響 19日清晨最冷下探11度

氣象署今天表示，接下來持續受冷氣團影響，最冷時間點將落在明天清晨，西半部、東北部低溫下探攝氏11度到13度，中部以北3000公尺以上高山有降雪機會。

中央氣象署預報員林定宜今天告訴中央社記者，接下來持續受到大陸冷氣團影響，一直影響到20日，屆時會短暫減弱回溫，21日又有另一波大陸冷氣團南下。

林定宜表示，明天這波冷氣團比較潮濕，桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨。

林定宜指出，溫度方面，這波冷氣團最冷時間點在明天清晨，西半部、東北部低溫落在11度到13度左右，花東約14、15度，北部、東北部整天都不會超過15、16度，整天都會比較冷。

由於中層水氣多，林定宜表示，今天晚間到明天一整天，中部以北3000公尺以上高山，以及北部、東北部2000公尺以上高山有結冰、霧淞或零星降雪機會。

氣象署也持續發布低溫特報，受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生機率。今晚至明天局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生機率。

林定宜指出，20日大陸冷氣團稍減弱，很快的21日又有另一波大陸冷氣團報到，各地氣溫再度下滑，桃園以北、東北部有局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴，最冷時間點預計落在20日晚間到21日清晨，北部低溫落在12度，東北部13度。

林定宜表示，這波冷氣團影響到24日清晨，24日白天起冷氣團減弱，各地氣溫回升。預計26日將再有一波冷空氣南下，但強度還要再觀察。

林定宜提醒，今、明兩天桃園到台南的沿海空曠地帶，以及恆春半島、綠島、澎湖及馬祖地區有9到10級強陣風，提醒民眾留意。