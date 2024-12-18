凶惡浪狗闖玉山遊蕩討食 超猛背工連狗籠40公斤背下山

玉山群峰近日有流浪狗出沒，具攻擊性到處討食，玉山國家公園管理處擔心影響野生動物棲地，通報嘉義縣家畜疾病防治所誘捕，因山路狹窄無法開車，由背工以人力將40公斤連狗帶籠扛下山，歷經4小時8.5公里路程抵達玉山登山口，創下嘉畜所最高海拔防疫記錄。

嘉畜所指出，有浪犬在玉山群峰遊蕩，因饑餓跑至排雲山莊廚房討食，由於具攻擊性無法使用牽繩帶下山，嘉畜所管制隊員整裝欲上山帶回時，適逢玉管處聘請的物資背工扛柴油桶抵達排雲山莊，最終由背工協助將裝有犬隻、總重40公斤的誘捕籠，以人力方式扛下山。

嘉畜所指出，這隻黃色浪犬雖體態稍瘦，但精神與健康狀況尚佳，推測是民眾山區旅遊就地棄養或走失，在高山遊蕩時應有被餵食，先前阿里山國家森林區內被國際列為瀕危鳥類帝雉曾遭遊蕩犬騷擾，經嘉畜所管制隊員2天不分日夜捕抓，將造成危害犬隻全數補抓完畢。

玉管處表示，近年監測發現遊蕩犬數量持續成長，還有山羌及野生動物遭野狗群攻擊受傷，為保障遊客與園區野生動物安全，通報家畜所協助處理；2008年太魯閣國家公園調查發現野生食肉目動物犬瘟熱陽性率高達25.8%，病毒序列與犬隻為同一株病毒，疑從狗傳染而來。