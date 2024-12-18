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鐵道迷看過來！虎尾糖廠五分車鳴笛期間限定 糖廠周圍飄蔗糖香

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台糖虎尾糖廠創建迄今已有117年歷史，是全台唯一仍以五分車載運甘蔗的製糖廠，今起製糖開工至明年3月底止。圖／台糖提供
台糖虎尾糖廠創建迄今已有117年歷史，是全台唯一仍以五分車載運甘蔗的製糖廠，今起製糖開工至明年3月底止。圖／台糖提供

台糖虎尾糖廠於18日舉行113/114年期製糖開工典禮，虎尾糖廠是全台唯一仍以五分車載運製糖原料甘蔗的製糖廠，即日起進入製糖期，至明年3月底結束，預計採購甘蔗原料21.63萬公噸，產製1.95萬公噸的本土二砂糖。

台糖表示，製糖期間除了能看到五分車鳴笛穿梭街道，糖廠煙囪吐出陣陣白煙外，糖廠周圍還能聞到濃郁的蔗糖香，糖都虎尾的甜蜜風情就在冬季展開，鐵道迷們可以把握機會，追拍糖鐵五分車。

台糖指出，虎尾糖廠產製的本土二砂糖風味獨特，另供應三溫糖、黑糖糖漿及甘蔗糖漿等產品，其中黑糖糖漿銷售量更是逐年攀升，雲林在地的糕餅業者也極力推廣「虎尾糖」，充分展現糖業在地生根發展有成，廣受消費者及用糖業者的好評與喜愛。

台糖表示，虎尾糖廠廠內保留完整糖業文化資產，五分車及縣定古蹟－兩座大跨距磚造酒精槽，打造「虎尾糖業文化體驗園區」；另外，結合水利署正在進行中的「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合計畫」，未來廠區周圍將融入糖鐵、生態自行車道及洪氾平原步道，串聯成兼具防洪韌性、生態保護及文化傳承的綜合性休憩網絡。

五分車 糖鐵 鐵道迷

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