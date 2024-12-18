金湖飯店迎金蛇年 推出升級版圍爐宴與外帶年菜

想好今年的農曆新年年菜要吃什麼嗎？金湖飯店為搶攻外帶、桌菜市場，推出全新升級版的年菜及圍爐宴，無論是6人以下親朋小聚，還是10人家庭團圓的精緻年菜通通有，且今年的年菜選擇不僅在食材上升級，還推出了更多精緻豐富的料理，還能提供量身定製的年菜選擇，讓大家能輕鬆享受佳節的美味與團圓氛圍。

金湖飯店今年推出的「福蛇來臨」外帶年菜在口味與食材選擇上均有所升級，由星級主廚蔡維鑫精心選擇新鮮食材，創造出豐富的年菜饗宴。特別推薦的菜品包括「祥蛇賀歲聚寶盆」（佛跳牆）與「甘露蔥燒金鯧魚」，兩道菜品都選用了當地優質食材，並經由主廚巧手製作，保證口感與風味層次俱佳。

其中，「祥蛇賀歲聚寶盆」採用老母雞熬煮高湯，搭配金門小金門芋頭、豬肚、香菇等食材，並以高湯慢火熬煮兩小時，湯汁濃郁，香氣四溢，讓人垂涎欲滴。而「甘露蔥燒金鯧魚」則選用少刺且肉質綿密的金鯧魚，搭配新鮮蔬菜熬製的醬汁，最後撒上翠綠的蔥絲，油炸至酥脆，讓整道菜味道鮮香濃郁，口感層次分明。

此外，金湖飯店還推出了兩款外帶年菜套餐，為提早預訂的顧客帶來更多優惠。「福蛇添喜賀新歲」（六人份／6999元）套餐，除了包括精緻年菜，還加贈象徵鴻運彩頭的手工蘿蔔糕；而「福蛇騰雲慶團圓」（十人份／9999元）套餐，則加贈一瓶帶有祝福的2013年進口莊園紅酒，讓顧客在品味美食的同時，感受到新年的祝福。

不想煩惱料理，金湖飯店推出的圍爐宴也是完美的不二選擇，包括「金蛇賀歲闔家宴」（大廳宴）與「金蛇獻瑞團圓宴」（包廂宴），「金蛇賀歲闔家宴」大廳宴（$13800元+10%），在挑高的百坪大廳享用以黑羽烏骨雞、頂級花旗蔘與山藥燉煮而成的「花旗參淮山烏雞」，湯汁濃郁甘醇，滋補養氣；「剁椒甘露海石斑」以鮮嫩海石斑魚搭配香辣剁椒醬，風味鮮香濃郁，口感層次豐富。

而「金蛇獻瑞團圓宴」包廂宴，適合舉辦較為私密的家庭聚會，價格為$23800元+10%。其中，「清蒸甘露東星斑」選用了細嫩的深海七星斑魚，清蒸後保留魚肉鮮甜，並配上甘露醬汁，風味特別。另一道「鱈蟹錦繡團圓鍋」則匯集了來自北海道的新鮮鱈場蟹腳與鮭魚等海鮮，經高湯煨煮，口感濃郁，是冬季圍爐必備的佳肴。

金湖飯店的年菜訂購從即日起至明年1月10日，凡完成預訂外帶年菜即可享受早鳥優惠，還送手工蘿蔔糕或進口莊園紅酒，想吃好料，一定不能錯過。