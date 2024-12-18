南市「南得極品」優質農漁產品 已近300項產品入選

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府農業局自2021年推出「南得極品」台南優質評鑑農產品標章，農業局今再度公布新入選的19家廠商、39項商品。記者謝進盛／攝影
台南市政府農業局自2021年推出「南得極品」台南優質評鑑農產品標章，農業局今再度公布新入選的19家廠商、39項商品。記者謝進盛／攝影

為推廣優質農產品牌，台南市政府農業局自2021年推出「南得極品」台南優質評鑑農產品標章，農業局今再度公布新入選的19家廠商、39項商品，累計迄今共有112家業者、299項產品，希望進一步擦亮金字招牌。

台南市政府3年前推出「南得極品」標章，每年4月及10月辦理受理申請，農業局說，「南得極品」標章就是品質「掛保證」；第一階段安全認證須是通過CAS台灣優良農產品、產銷履歷農產品（TAP）、有機農產品等3種標章，或通過SGS等合格檢驗的產品，讓安全有保證；第二階段再經過專家委員評鑑選品。

農業局今天公布下半年通過「南得極品」標章評鑑的農特產品在官網上，總有19家業者、39項產品，包含將軍牛蒡、麻豆文旦、大內酪梨、鹽水農會鴨血豆腐、山上農會愛鳳酥，還有東山咖啡、日曬香米、海水白蝦、石斑魚精、滴鹿精等。

農業局代理局長陳仲杰今天邀甫獲通過業者行銷，期待未來持續加深大眾對於「南得極品」的「3心」印象，讓消費者對於台南出產的農漁畜特產有信心、買得放心，也吃得安心。新營區長翁振祥、鹽水區長陳文琪、市議員蔡育輝等人也出席，陳仲杰更感謝蔡育輝長期以來對農業局業務支持。

農業局指出，南市農漁產發達，目前冬季正適合品嘗台南椪柑柳橙、洋香瓜等鮮果，還有嚴選南得極品如將軍牛蒡、麻豆文旦、大內酪梨、鹽水農會鴨血豆腐、山上農會愛鳳酥等，市府也將持續推廣外銷，近年來鎖定新加坡、日本等國外，開拓歐洲市場，希望將台南好物讓更多消費者品嘗。

台南市政府農業局自2021年推出「南得極品」台南優質評鑑農產品標章，農業局今再度公布新入選的19家廠商、39項商品。記者謝進盛／攝影
台南市政府農業局自2021年推出「南得極品」台南優質評鑑農產品標章，農業局今再度公布新入選的19家廠商、39項商品。記者謝進盛／攝影
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台南市政府農業局自2021年推出「南得極品」台南優質評鑑農產品標章，農業局今再度公布新入選的19家廠商、39項商品。記者謝進盛／攝影
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台南市政府農業局自2021年推出「南得極品」台南優質評鑑農產品標章，農業局今再度公布新入選的19家廠商、39項商品。記者謝進盛／攝影
台南市政府農業局自2021年推出「南得極品」台南優質評鑑農產品標章，農業局今再度公布新入選的19家廠商、39項商品。記者謝進盛／攝影

台南 消費者 農會

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