藝術結合環保 淡水藝術家用廢木料打造聖誕樹
為了感受12月歡樂聖誕節的氣氛，新北市淡水區滬尾藝文休閒園區，不僅是在園區當中放置聖誕樹營造氛微，特別的是這聖誕樹可是由在地藝術家許春益，使用廢棄材料所打造，兼具環保與藝術的結合，今年再次與許春益老師合作，推出全新面貌的「歡樂聖誕樹2.0」。
藝術家許春益老師表示，這次的創作以康芮颱風肆虐後被折斷的芒果樹木為主體，搭配發泡廢料以及園區汰換的塑膠球作為裝飾，進一步呈現環保藝術的創意與可能性。另外在發表活動現場，特別安排今年《新星召集令》季軍蘇珮綺帶來精彩的音樂演出。
不僅如此，許春益老師還將親自教導參與者製作「環保聖誕球」，將環保精神轉化為具體的創作體驗。滬尾藝文休閒園區不僅以環保永續理念立足，更希望透過一系列富有創意與環保意識的活動，傳遞對土地與地球的深切關懷，而這一座兼具環保與藝術的聖誕樹，也會在園區金鬱金香酒店園區大廳展出，一起見證這份融合藝術與永續的美好創意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言