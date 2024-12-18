藝術結合環保 淡水藝術家用廢木料打造聖誕樹

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區滬尾藝文休閒園區由在地藝術家許春益，使用廢棄材料所打造，兼具環保與藝術的結合，推出全新面貌的「歡樂聖誕樹2.0」。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區滬尾藝文休閒園區由在地藝術家許春益，使用廢棄材料所打造，兼具環保與藝術的結合，推出全新面貌的「歡樂聖誕樹2.0」。 圖／紅樹林有線電視提供

為了感受12月歡樂聖誕節的氣氛，新北市淡水區滬尾藝文休閒園區，不僅是在園區當中放置聖誕樹營造氛微，特別的是這聖誕樹可是由在地藝術家許春益，使用廢棄材料所打造，兼具環保與藝術的結合，今年再次與許春益老師合作，推出全新面貌的「歡樂聖誕樹2.0」。

藝術家許春益老師表示，這次的創作以康芮颱風肆虐後被折斷的芒果樹木為主體，搭配發泡廢料以及園區汰換的塑膠球作為裝飾，進一步呈現環保藝術的創意與可能性。另外在發表活動現場，特別安排今年《新星召集令》季軍蘇珮綺帶來精彩的音樂演出。

不僅如此，許春益老師還將親自教導參與者製作「環保聖誕球」，將環保精神轉化為具體的創作體驗。滬尾藝文休閒園區不僅以環保永續理念立足，更希望透過一系列富有創意與環保意識的活動，傳遞對土地與地球的深切關懷，而這一座兼具環保與藝術的聖誕樹，也會在園區金鬱金香酒店園區大廳展出，一起見證這份融合藝術與永續的美好創意。

聖誕樹

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