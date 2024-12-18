合歡山雪季管制元旦啟動至3月 若提前降雪將機動調整

合歡山16日迎來今年入冬初雪，為維護合歡山地區雪季交通安全，雪季管制於明年元旦起至3月2日，又以星期例假日、農曆春節連假為管制重點，警方表示，若雪況提前會機動調整，遊客上山前應先注意交管疏導訊息，並備妥雪鏈。

大陸冷氣團接連報到，合歡山、玉山、嘉明湖等前天（16日）下午在零下低溫及水氣配合下，迎來今年入冬以來的第一場雪霰，但因水氣不足，降雪未能持續，而無積雪，但已讓大批追雪迷，相當興奮，尤其期待能上合歡山一睹下雪美景。

為維護合歡山地區雪季期間交通安全與流暢，南投縣、花蓮縣政府及太魯閣國家公園管理處會銜公告，雪季管制從明年元旦起至3月2日止，為期61天，其中以元旦、星期例假日及農曆春節、228連續假期為重點，實施交通疏導管制措施。

而雪季管制實施路段為台14甲線大禹嶺至合歡山遊客中心、翠峰至合歡山遊客中心等路段，若遇下雪、積雪就實施交通管制，平時採交通疏導，疏導期間會視鳶峰、武嶺、昆陽、小風口等停車空間，以及交通擁擠狀況彈性開放車輛通行。

若逢雪季管制，有路面結冰或積雪將依公路主管單位發布交通管制資訊為主，禁止通行、預警性封閉管制路段，或視雪況、路況開放加掛雪鏈通行；各類機、慢車（含大型重型機車）一律禁止進入管制路段。