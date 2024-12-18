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左腿截肢不氣餒 58歲女穿義肢挑戰馬拉松圓夢
58歲楊桂鳳因疾病左腿截肢，雖曾歷經低潮仍不放棄希望，甚至想要穿戴義肢挑戰馬拉松，門諾醫院義肢矯具中心決定幫她圓夢，設計專屬運動型義肢，經過2周練習後，順利跑完5公里賽程。她也鼓勵病友，「身體可以病，心不能被擊倒」，勇敢追夢。
楊桂鳳說，看到許多截肢的病友術後依然活躍在運動場上，而義肢矯具中心成功協助多名病友重返生活，因此決定配合醫囑，並結合復健科及義肢矯具中心的支持，一步步找回健康。她向治療師吳健銘提出想跑短程馬拉松的願望，認為邊走邊跑應該沒問題，吳健銘接下挑戰，不僅與團隊重新設計義肢，還一起完成在東海岸慢跑。
門諾醫院義肢矯具中心顧問陳鴻彬說，醫療團隊著手幫楊桂鳳圓夢，3個月內設計舒適度更佳的套筒及義肢。她賽前2周穿上全新運動型義肢，整天穿戴練習適應，穿著買菜、做義工、打掃社區、四處串門子，並多次到醫院做復健、調整義肢。
陳鴻彬表示，套筒的貼合度決定穿戴舒適度，特別是跑步、跳躍等高強度動作，製作若不夠密實，患部不斷衝撞很快就紅腫、破皮。如今製作工藝與時俱進，透過數位3D掃描與建模取代過去傳統石膏製作，科技化的套筒完美貼合腿型，行走坐臥間減少過度摩擦、壓痛，增進使用者多向外參與活動的意願。
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