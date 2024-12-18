左腿截肢不氣餒 58歲女穿義肢挑戰馬拉松圓夢

58歲楊桂鳳因疾病左腿截肢，雖曾歷經低潮仍不放棄希望，甚至想要穿戴義肢挑戰馬拉松，門諾醫院義肢矯具中心決定幫她圓夢，設計專屬運動型義肢，經過2周練習後，順利跑完5公里賽程。她也鼓勵病友，「身體可以病，心不能被擊倒」，勇敢追夢。

楊桂鳳說，看到許多截肢的病友術後依然活躍在運動場上，而義肢矯具中心成功協助多名病友重返生活，因此決定配合醫囑，並結合復健科及義肢矯具中心的支持，一步步找回健康。她向治療師吳健銘提出想跑短程馬拉松的願望，認為邊走邊跑應該沒問題，吳健銘接下挑戰，不僅與團隊重新設計義肢，還一起完成在東海岸慢跑。

門諾醫院義肢矯具中心顧問陳鴻彬說，醫療團隊著手幫楊桂鳳圓夢，3個月內設計舒適度更佳的套筒及義肢。她賽前2周穿上全新運動型義肢，整天穿戴練習適應，穿著買菜、做義工、打掃社區、四處串門子，並多次到醫院做復健、調整義肢。