聽新聞
0:00 / 0:00

天冷吃鍋出事？40歲男竟「痔瘡出血」 醫：高脂辛辣宜忌口

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
天氣冷颼颼，不少人會吃火鍋暖身，大腸直腸外科主治醫師陳信宏說，吃火鍋並不會直接導致痔瘡，但對本身就有痔瘡問題的人來說，吃火鍋容易上火。聯合報系資料照
天氣冷颼颼，不少人會吃火鍋暖身，大腸直腸外科主治醫師陳信宏說，吃火鍋並不會直接導致痔瘡，但對本身就有痔瘡問題的人來說，吃火鍋容易上火。聯合報系資料照

寒流來襲，不少人吃火鍋暖身，一名40歲男子本身就有痔瘡，曾到藥局買藥，也在醫療機構治療，在吃完火鍋後上廁所時，肛門嚴重出血，一度擔心是腸胃道或其他部位問題，直到就醫檢查才發現是飲食導致上火，內痔嚴重腫脹脫垂而破裂出血，看起來就像一串串「桑葚」，讓他嚇了一跳。

對於痔瘡患者而言，高油脂、高熱量加上辛辣的火鍋鍋物，可能會讓痔瘡「火上加油」！顧家醫療中山分院大腸直腸外科主治醫師陳信宏說，吃火鍋並不會直接導致痔瘡，但對痔瘡患者來說，吃過於重口味的火鍋，如麻辣鍋、沙茶鍋等就容易上火，造成腸胃道負擔，若水又喝得不夠多就容易便秘，進而加重痔瘡症狀，建議適量攝取有刺激性食材的火鍋，多選較清淡的海鮮鍋、養生鍋。

由於該名患者外痔表現不明顯，主要是內痔問題，嚴重程度約介於二到三級之間，陳信宏建議採用微創雷射痔瘡消融手術，利用雷射的熱能將痔瘡的血管閉合，讓周圍組織逐漸攣縮，術後病情好轉。

陳信宏說明，內痔的嚴重程度通常分為四級：

一級：稍微紅腫。

二級：會稍微脫垂，但通常消腫後會自己縮回去。

三級：脫垂會掉出來，需要用手推回去。

四級：痔瘡已嚴重脫垂在肛門外，即使用手也無法推回去。

陳信宏提醒，許多民眾排便出血時，容易自行研判為痔瘡就到藥局買藥來擦，但肛門出血的原因很多，包括痔瘡、膿瘍、肛裂，甚至癌症，而若痔瘡不嚴重，不一定要擦藥，可嘗試較保守的照顧方式，如多喝水、多吃蔬菜、多運動及避免久坐久站。

陳信宏指出，大部分的軟膏或塞劑都含類固醇，如長期使用，可能造成肛門周圍皮膚組織受損，即使自行買藥擦拭，若使用超過兩周仍未改善，就應尋求醫師協助，以免延誤最佳治療時機。

患者 火鍋 痔瘡 醫師

延伸閱讀

南瓜只排第7名！10大台人最討厭地雷火鍋料 第1名被評「敗壞湯底」

日本、印度新創公司合作 研究利用雷射衛星移除太空垃圾

雞肉變豆花、火鍋裡有三星堆…世界川菜大會名廚較高下

吃鍋不健康？譚敦慈：你以為很營養的「一物」別吃！火鍋食材順序這樣煮

相關新聞

今晚低溫11度！5高山有望降雪 周六第2波冷氣團接力「這天」最冷

明天持續受大陸冷氣團影響，且中層水氣水氣通過，降雨範圍擴大，中央氣象署預報員林定宜表示，明天北東低溫11至13度，配合水...

高鐵明訂「總獎金制度化」每年發3筆獎金 明年1月適用

台灣高鐵今年初領到6個月獎金後，明年獎金也傳好消息。高鐵企業工會今表示，董事會通過「總獎金制度化」，明訂每年獎金分3筆發...

「註定失敗的計畫」彈性育嬰假試辦成效差 立委提案刪勞部預算

勞動部今年5月9日推動「彈性育嬰留職停薪」試辦計畫，開放以「日」作為育嬰假的最小單位，吸引89家事業單位參與，但截至1...

與原訂路徑大量西偏…台灣5顆衛星未能入軌 太空中心：實驗必經過程

國家太空中心自製的3U立方衛星山雀（PARUS-T1A）今搭乘日本火箭公司SPACE ONE的KAIROS火箭第二次飛試...

一早狂打噴嚏？ 醫師教4招擺脫過敏原 迎通暢「新鼻生」

季節轉換又有不少民眾鼻子過敏，常因此一早狂打噴嚏，亞東醫院耳鼻喉部醫師洪偉誠表示，要小心過敏性鼻炎，一切還是預防勝於治療...

治療資源不平等 醫界：健保應重視人數較少癌友需求

台灣健保近年針對肺癌等常見癌症的資源投入雖有明顯成效，但食道癌、泌尿道上皮癌等非10大癌症患者的治療需求卻始終未獲充分滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。