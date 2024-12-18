天冷吃鍋出事？40歲男竟「痔瘡出血」 醫：高脂辛辣宜忌口

寒流來襲，不少人吃火鍋暖身，一名40歲男子本身就有痔瘡，曾到藥局買藥，也在醫療機構治療，在吃完火鍋後上廁所時，肛門嚴重出血，一度擔心是腸胃道或其他部位問題，直到就醫檢查才發現是飲食導致上火，內痔嚴重腫脹脫垂而破裂出血，看起來就像一串串「桑葚」，讓他嚇了一跳。

對於痔瘡患者而言，高油脂、高熱量加上辛辣的火鍋鍋物，可能會讓痔瘡「火上加油」！顧家醫療中山分院大腸直腸外科主治醫師陳信宏說，吃火鍋並不會直接導致痔瘡，但對痔瘡患者來說，吃過於重口味的火鍋，如麻辣鍋、沙茶鍋等就容易上火，造成腸胃道負擔，若水又喝得不夠多就容易便秘，進而加重痔瘡症狀，建議適量攝取有刺激性食材的火鍋，多選較清淡的海鮮鍋、養生鍋。

由於該名患者外痔表現不明顯，主要是內痔問題，嚴重程度約介於二到三級之間，陳信宏建議採用微創雷射痔瘡消融手術，利用雷射的熱能將痔瘡的血管閉合，讓周圍組織逐漸攣縮，術後病情好轉。

陳信宏說明，內痔的嚴重程度通常分為四級：

一級：稍微紅腫。

二級：會稍微脫垂，但通常消腫後會自己縮回去。

三級：脫垂會掉出來，需要用手推回去。

四級：痔瘡已嚴重脫垂在肛門外，即使用手也無法推回去。

陳信宏提醒，許多民眾排便出血時，容易自行研判為痔瘡就到藥局買藥來擦，但肛門出血的原因很多，包括痔瘡、膿瘍、肛裂，甚至癌症，而若痔瘡不嚴重，不一定要擦藥，可嘗試較保守的照顧方式，如多喝水、多吃蔬菜、多運動及避免久坐久站。

陳信宏指出，大部分的軟膏或塞劑都含類固醇，如長期使用，可能造成肛門周圍皮膚組織受損，即使自行買藥擦拭，若使用超過兩周仍未改善，就應尋求醫師協助，以免延誤最佳治療時機。